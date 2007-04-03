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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1995199619971998

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 166
1) дно вже було пройдено
27%
45
2) не нижче 3500
12%
20
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
34%
57
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 22:36

  osafly написав:Похоже,топливо у ракеты закончилось...Упала,так и не взлетев...Это Трон как ненормальный пер против рынка несколько дней,а тут...все!У Зека вообще то халвинг на носу,но если рынок "скаманет"..то речь о росте не стоит..Кто то сбросил EOS заработав 10-15% за час!И нах.. тот туземун,с такими перепетиями..В ручном режиме можно хомяков драть как сидоровых коз...

Расставил покупку EOS лесенкой вниз. Когда медведи угомонятся - будет второй поход вверх.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 23:26

  Кучинелли написав:
  osafly написав:Похоже,топливо у ракеты закончилось...Упала,так и не взлетев...


Только что Трамп запретил дальнейшую денежную накачку, пока он не победит 3 ноября.СиПи просел и за ним биток со всем ворохом.


Эта зараза биткоин на Nasdaq реагирует,типа высокотехнологичный актив..повторяя его движения последнее время.
Вряд ли Трамп победит,на этих выборах..По сегодняшним,последним данным,Байден опережает рыжего клована на 16%.Думаю второго чуда как с Клинтон,уже не произойдет,но может быть все что угодно.В Америке,довольно "дэбильная" система выборов и голоса избирателей- это как английская королева в Великобритании,не решают ровным счетом ничего.Коллегия выборщиков,голосующая реально и реально избирающая президента узким скажем так кругом лиц и голосов,коих несколько сотен(вершащих выборную судьбу Америки),может быть подкуплена,куплена,подтасована и т.д и т.п.. что мы собственно и наблюдали в последнем "волеизъявлении американского народа" откуда торчали уши ..уйла из соседней бензоколонки.

  Zebra написав:Расставил покупку EOS лесенкой вниз. Когда медведи угомонятся - будет второй поход вверх.

А я в нем задолбался уже сидеть,если честно..В этом году,якорь конкретный.Чуть слил в августе по 3.92,но самую малость..%10 Все ждал 4.45 и 5+...Не дождался..У самого расставлены ордера от 2.32 до 1.6$ на покупку. При дампе битка,которого все так же ожидал и ожидаю,цели вполне реальны,буду добирать...Но не дороже.Хватит уже :lol: Ну,а пойдет в рост,я только за!
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 16:15

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Сейчас быки потащат рынок.

В лонге по LTC, EOS, XRP.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 21:08

  Zebra написав:Сейчас быки потащат рынок.

В лонге по LTC, EOS, XRP.

Со вчерашнего дня в лонге по UNI,SUSHI,BZRX :) Люблю скорость и адреналин :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 21:10

  Кучинелли написав:
  osafly написав:Похоже,топливо у ракеты закончилось...Упала,так и не взлетев...


Только что Трамп запретил дальнейшую денежную накачку, пока он не победит 3 ноября.СиПи просел и за ним биток со всем ворохом.


Трамп резко передумал и возобновил обсуждение стимулирующих мер.Рынки отреагировали ростом...
Цель возможно 11100-11500.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 22:18

  Zebra написав:Сейчас быки потащат рынок.

В лонге по LTC, EOS, XRP.


Давно уже там,никак не выйду окончательно + ZEC,LINK,BCH,ADA.
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 22:24

Монера с 90 до 110 за месяц поднялась, а зек на месте. Ну, скоро пойдёт.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 23:27

  phantom_systems написав:Монера с 90 до 110 за месяц поднялась, а зек на месте. Ну, скоро пойдёт.


Альта из топ 30 практически снова на месте и не ростет...так,топтание в пределах 3-5% вперед-взад..Пока не будет ясности,а именно уверенного закрепления битка на 11100 на дневке,альта так и будет муд..ться на одном месте,с выстрелами кое каких монет..Это лично мое мнение.До выборов должны трошки порасти,чтоб падать потом было с большей высоты и разгона.
osafly
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