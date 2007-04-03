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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1996199719981999

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 166
1) дно вже було пройдено
27%
45
2) не нижче 3500
12%
20
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
34%
57
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 15:10

  Zebra написав:думаю уже ни у кого сомнений нет, что до конца года биток идет в сторону 20к


У меня есть,причем большие-большие-пребольшие сомнения на счет не то что 20,даже 15 тыс,без погружения загодя ниже 9К!
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 01:50

YFI упал до 12к в четверг, сейчас отрос, но очень похоже, что хайп на дефаях прошёл, сейчас будут в деда и топовую альту заливать.
phantom_systems
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