У меня есть,причем большие-большие-пребольшие сомнения на счет не то что 20,даже 15 тыс,без погружения загодя ниже 9К!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 жов, 2020 15:10
Додано: Нед 11 жов, 2020 01:50
YFI упал до 12к в четверг, сейчас отрос, но очень похоже, что хайп на дефаях прошёл, сейчас будут в деда и топовую альту заливать.
Додано: Нед 11 жов, 2020 09:49
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Так она и упала практически вся за ночь..Дед 11350,а альта снова не ростет..Все время что то не так,плохому танцору,вечно что то мешает.
Zebra,как в "стейблкоине"под названием EOS в лонге сидится,не слили его в около 0??При цене деда 20К,он как раз может быть и отрастет до 3.5$ За него как и за Рипл,лучше всего наверное забыть.Кто то его с марта месяца тарит-тарит,тарит-тарит вагонами,все никак руки до пампа не дойдут-запасаются,зона накопления,превратилась в бесконечность
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