У меня есть,причем большие-большие-пребольшие сомнения на счет не то что 20,даже 15 тыс,без погружения загодя ниже 9К!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 жов, 2020 15:10
Додано: Нед 11 жов, 2020 01:50
YFI упал до 12к в четверг, сейчас отрос, но очень похоже, что хайп на дефаях прошёл, сейчас будут в деда и топовую альту заливать.
Додано: Нед 11 жов, 2020 09:49
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Так она и упала практически вся за ночь..Дед 11350,а альта снова не ростет..Все время что то не так,плохому танцору,вечно что то мешает.
Zebra,как в "стейблкоине"под названием EOS в лонге сидится,не слили его в около 0??При цене деда 20К,он как раз может быть и отрастет до 3.5$ За него как и за Рипл,лучше всего наверное забыть.Кто то его с марта месяца тарит-тарит,тарит-тарит вагонами,все никак руки до пампа не дойдут-запасаются,зона накопления,превратилась в бесконечность
Додано: Нед 11 жов, 2020 10:49
Сидится нормально, лесенка была от 2.7 до 2.5, среднее сейчас 2.60
надо ждать, должно пойти на 2.8
стоп в безубыток - теория не отработала на практике
Додано: Нед 11 жов, 2020 13:00
Додано: Нед 11 жов, 2020 13:02
phantom_systems
Любителям зека.От супертрейдера Доуджонса
ZEC/USDT, 1D ТФ
Событие: халвинг 17-го ноября.
На дневном ТФ отчетливо видно, что ZEC находится в восходящем канале(желтый), на днях пробив треугольник вверх по тренду. Треугольник формировался достаточно долго - 9 дней, что позволило за это время накопить там достаточно объёма для ухода выше. Можно предположить, что разгружать этот объём будут на отметках повыше.
Ближайшие уровни сопротивления: зона 70.2-72.3, уровень ~76.5, уровень ~84.5
Ближайшие уровни поддержки: 66-67(потенциальный зеркальный уровень?), зона 63-64(там и МА50 может выступить поддержкой и нижняя граница восходящего канала + там же уровни интереса покупателя на более мелких ТФ), уровень ~60.
Сложность в том, что пока непонятны уровни для четкого выставления стопа - их уже нужно будет рассматривать непосредственно после понимания того, где отрисовали поддержку. Следует ждать реакции либо у зеркального уровня 66-67, либо уже ориентироваться на более глубокий откат к следующей зоне 63-64(на случай более глубокой коррекции с биткоином вместе). Главное - сохранить восходящую структуру - т.е не выбиться из восходящего канала.
В общем, советую взять на мониторинг. Довольно перспективный вариант.
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