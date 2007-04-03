Додано: Нед 11 жов, 2020 13:02

phantom_systems

Любителям зека.От супертрейдера Доуджонса



ZEC/USDT



Событие: халвинг 17-го ноября.



На дневном ТФ отчетливо видно, что ZEC находится в восходящем канале(желтый), на днях пробив треугольник вверх по тренду. Треугольник формировался достаточно долго - 9 дней, что позволило за это время накопить там достаточно объёма для ухода выше. Можно предположить, что разгружать этот объём будут на отметках повыше.



Ближайшие уровни сопротивления: зона 70.2-72.3, уровень ~76.5, уровень ~84.5

Ближайшие уровни поддержки: 66-67(потенциальный зеркальный уровень?), зона 63-64(там и МА50 может выступить поддержкой и нижняя граница восходящего канала + там же уровни интереса покупателя на более мелких ТФ), уровень ~60.



Сложность в том, что пока непонятны уровни для четкого выставления стопа - их уже нужно будет рассматривать непосредственно после понимания того, где отрисовали поддержку. Следует ждать реакции либо у зеркального уровня 66-67, либо уже ориентироваться на более глубокий откат к следующей зоне 63-64(на случай более глубокой коррекции с биткоином вместе). Главное - сохранить восходящую структуру - т.е не выбиться из восходящего канала.



В общем, советую взять на мониторинг. Довольно перспективный вариант.