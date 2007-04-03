У меня есть,причем большие-большие-пребольшие сомнения на счет не то что 20,даже 15 тыс,без погружения загодя ниже 9К!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 жов, 2020 15:10
Додано: Нед 11 жов, 2020 01:50
YFI упал до 12к в четверг, сейчас отрос, но очень похоже, что хайп на дефаях прошёл, сейчас будут в деда и топовую альту заливать.
Додано: Нед 11 жов, 2020 09:49
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Так она и упала практически вся за ночь..Дед 11350,а альта снова не ростет..Все время что то не так,плохому танцору,вечно что то мешает.
Zebra,как в "стейблкоине"под названием EOS в лонге сидится,не слили его в около 0??При цене деда 20К,он как раз может быть и отрастет до 3.5$ За него как и за Рипл,лучше всего наверное забыть.Кто то его с марта месяца тарит-тарит,тарит-тарит вагонами,все никак руки до пампа не дойдут-запасаются,зона накопления,превратилась в бесконечность
Додано: Нед 11 жов, 2020 10:49
Сидится нормально, лесенка была от 2.7 до 2.5, среднее сейчас 2.60
надо ждать, должно пойти на 2.8
стоп в безубыток - теория не отработала на практике
Додано: Нед 11 жов, 2020 13:00
Додано: Нед 11 жов, 2020 13:02
phantom_systems
Любителям зека.От супертрейдера Доуджонса
ZEC/USDT
Событие: халвинг 17-го ноября.
На дневном ТФ отчетливо видно, что ZEC находится в восходящем канале(желтый), на днях пробив треугольник вверх по тренду. Треугольник формировался достаточно долго - 9 дней, что позволило за это время накопить там достаточно объёма для ухода выше. Можно предположить, что разгружать этот объём будут на отметках повыше.
Ближайшие уровни сопротивления: зона 70.2-72.3, уровень ~76.5, уровень ~84.5
Ближайшие уровни поддержки: 66-67(потенциальный зеркальный уровень?), зона 63-64(там и МА50 может выступить поддержкой и нижняя граница восходящего канала + там же уровни интереса покупателя на более мелких ТФ), уровень ~60.
Сложность в том, что пока непонятны уровни для четкого выставления стопа - их уже нужно будет рассматривать непосредственно после понимания того, где отрисовали поддержку. Следует ждать реакции либо у зеркального уровня 66-67, либо уже ориентироваться на более глубокий откат к следующей зоне 63-64(на случай более глубокой коррекции с биткоином вместе). Главное - сохранить восходящую структуру - т.е не выбиться из восходящего канала.
В общем, советую взять на мониторинг. Довольно перспективный вариант.
Додано: Нед 11 жов, 2020 13:06
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Убили эту монету что называется..При ежедневных объемах торгов EOS равных капе самой монеты или чуть ниже-движения милип...ческие,нигде такого нет...ну разве что LTC тоже закис примерно так же.При объемах равных капе монеты-это обычно тузэмун жесткий и рост практически гарантированный,а тут...аномалия.С чем это связано??Странно как то.Монету активно торгуют,но она не ростет.
По Zec,кстати,объемы торгов за последние сутки првысили капу самой монеты в 1.5 раза.Наверное многие помнят,знают и на что то рассчитывают перед грядущим халвингом,это становится очевидным,как и стабильный рост цены в отличие от другой,"дерганой" альты.
Додано: Нед 11 жов, 2020 13:21
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Альта это больше угадайка.Счас хорошо волатит именно дефай альта.Старые монеты просто подохли практически.Но на дефи можно также и прогореть кратно.тут уже высший пилотаж.Вчера на Бинансе дали объявление о выделенной группе особого риска монет с высокой волатильностью, типа SUSHI,BZRX,BEL.Чтобы ими торговать нужно заполнить спецформу и дать согласие на риски, что я вчера и сделал.Без этой анкеты торговать не дают.Мне не всегда везёт, признаюсь честно.Но я писал о входе, например BZRX взял по 0,1065(минимум был 0,1012) и слил по 0,1440(максимум был 0,1591).За двое суток 33% прибыли.Как видно немного поторопился с выходом. но там сопротивление около 0,15, думал от него вниз.
ПС поэтому внимание в основном переключил на новые монеты.И кроме волатильности у них идёт хорошая работа по новым разработкам, что делает эти проекты перспективными.
Додано: Нед 11 жов, 2020 17:52
Ещё может отрасти, но 40к снова вряд ли.
Зек пока держу, цель прежняя, 80 минимум, ориентир 100 при деде на уровне 11к плюс-минус. Монера уже 120 взяла, так что зек скоро будет догонять.
Додано: Пон 12 жов, 2020 11:34
По всему миру умирают биржи криптовалют - аналитики
С начала 2020 года в мире закрылись 75 бирж для торговли криптовалютой. Это уже на 56% больше, чем за тот же период в 2019 году. За весь прошлый год закрылось 80 криптобирж. Некоторые из них разоблачили как мошенников, некоторые стали жертвами хакерских атак, а некоторые просто исчезли.
Об этом сообщили аналитики Cryptowisser, которые создали список под названием “Кладбище бирж криптовалют”.
Последней закрывшейся стала британская биржа Bitunio, которая добровольно прекратила работу 16 сентября. А первыми в 2020 году отключились сразу три площадки – DFlow, The PIT и WCX. Причем последнюю уличили в мошенничестве.
Специалисты Cryptowisser объяснили агентству РБК, что есть несколько причин закрытия бирж.
Конкуренция. В мире становится все больше децентрализованных платформ и сферы DeFi в целом, деривативных площадок и сервисов, на которых обращаются активы, не имеющие к криптовалюте отношения, но набирающие популярность.
Регулирование. В начале 2020 года заработала пятая директива ЕС, которая обязала криптокомпании верифицировать личности клиентов. Из-за этого, например, майнинг-пул SimpleCoin и игровая платформа Bitcoin Chopcoin объявили о прекращении работы, аргументировав это тем, что новые законы угрожают конфиденциальности пользователей.
Взломы и хакерские атаки. Требования властей к конкретной бирже. Добровольное желание владельцев.
“Нередко прекращение работы происходит в результате “загадочного исчезновения” руководства компаний”, – отмечают эксперты.
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