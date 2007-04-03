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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 12 жов, 2020 17:17
osafly написав: Zebra написав:
думаю уже ни у кого сомнений нет, что до конца года биток идет в сторону 20к
У меня есть,причем большие-большие-пребольшие сомнения на счет не то что 20,даже 15 тыс,без погружения загодя ниже 9К!
До 15к осталось каких то 3.5к
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Zebra
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