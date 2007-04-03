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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 12 жов, 2020 17:17
osafly написав: Zebra написав:
думаю уже ни у кого сомнений нет, что до конца года биток идет в сторону 20к
У меня есть,причем большие-большие-пребольшие сомнения на счет не то что 20,даже 15 тыс,без погружения загодя ниже 9К!
До 15к осталось каких то 3.5к
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Zebra
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Додано: Пон 12 жов, 2020 18:40
повний контроль кріптушки із боку банків, вже незабаром
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Додано: Пон 12 жов, 2020 18:40
Zebra написав: osafly написав: Zebra написав:
думаю уже ни у кого сомнений нет, что до конца года биток идет в сторону 20к
У меня есть,причем большие-большие-пребольшие сомнения на счет не то что 20,даже 15 тыс,без погружения загодя ниже 9К!
До 15к осталось каких то 3.5к
Сколько энтузиазма,при росте цены всего на пару сотен баксов..
И всего ничего осталось,каких то 3.5К. Zebra,15К может случиться в одном случае-если рыжий клован выиграет выборы в Америке на второй срок..Тогда все ..овно-кратковременно всплывет,всякие дутые акции,индексы,биткоин...Но все равно йопнется чуть позже.Падение вангую начнется еще до выборов,на неопределенности,в конце октября..И после может быть будет потом 15!Но если выиграет Байден,думаю все спустят в унитаз,еще ниже,кроме золота,чтобы перезагрузить экономику и финансовую так сказать историю..Скажите при чем здесь политика??очень даже причем.Кризис никто не отменял,его лишь отложили в связи с американскими выборами.И он случится в течении нескольких месяцев по завершению,до весны-думаю 99.9%
Альта почему то практически не реагирует на туземун..EOS зараза,я начинаю ненавидеть эту монету
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osafly
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Додано: Пон 12 жов, 2020 19:00
из воскресной лички:
По курсу - возможно прострел в 11600.А там опять непонятка.Подавляющее большинство ждёт падения.Но при закреплении выше 11500, падения может и не случиться.
а шо делать?
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Додано: Пон 12 жов, 2020 19:10
osafly написав:
Альта почему то практически не реагирует на туземун..EOS зараза,я начинаю ненавидеть эту монету
Меня по ней чуть по стопу не выбило, думал уже не судьба. Должна проснуться. Обычно после первого всплеска всегда бывает вторая попытка - успешная или не успешная - не важно.
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Zebra
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Додано: Пон 12 жов, 2020 19:10
А кто в ZEC вложился - молодцы, я думал монета уже отсрелялась, но судя по всему, пойдет вместе с битком на 90 как минимум.
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Zebra
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Додано: Пон 12 жов, 2020 19:16
Zebra написав:
А кто в ZEC вложился - молодцы, я думал монета уже отсрелялась, но судя по всему, пойдет вместе с битком на 90 как минимум.
Зек с монерой в августе 100 взяли. Монера стабильно растёт с начала месяца, уже 130 взяла, так что у зека тоже всё должно быть хорошо, халвинг в помощь.
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phantom_systems
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Додано: Пон 12 жов, 2020 19:18
phantom_systems написав: Zebra написав:
А кто в ZEC вложился - молодцы, я думал монета уже отсрелялась, но судя по всему, пойдет вместе с битком на 90 как минимум.
Зек с монерой в августе 100 взяли. Монера стабильно растёт с начала месяца, уже 130 взяла, так что у зека тоже всё должно быть хорошо, халвинг в помощь.
Монеро как раз еще не стрелял - настало его время.
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