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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1997199819992000

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 166
1) дно вже було пройдено
27%
45
2) не нижче 3500
12%
20
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
34%
57
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 17:17

  osafly написав:
  Zebra написав:думаю уже ни у кого сомнений нет, что до конца года биток идет в сторону 20к


У меня есть,причем большие-большие-пребольшие сомнения на счет не то что 20,даже 15 тыс,без погружения загодя ниже 9К!

До 15к осталось каких то 3.5к
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 18:40

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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 18:40

  Zebra написав:
  osafly написав:
  Zebra написав:думаю уже ни у кого сомнений нет, что до конца года биток идет в сторону 20к


У меня есть,причем большие-большие-пребольшие сомнения на счет не то что 20,даже 15 тыс,без погружения загодя ниже 9К!

До 15к осталось каких то 3.5к


:lol: :lol: Сколько энтузиазма,при росте цены всего на пару сотен баксов.. :mrgreen: И всего ничего осталось,каких то 3.5К. Zebra,15К может случиться в одном случае-если рыжий клован выиграет выборы в Америке на второй срок..Тогда все ..овно-кратковременно всплывет,всякие дутые акции,индексы,биткоин...Но все равно йопнется чуть позже.Падение вангую начнется еще до выборов,на неопределенности,в конце октября..И после может быть будет потом 15!Но если выиграет Байден,думаю все спустят в унитаз,еще ниже,кроме золота,чтобы перезагрузить экономику и финансовую так сказать историю..Скажите при чем здесь политика??очень даже причем.Кризис никто не отменял,его лишь отложили в связи с американскими выборами.И он случится в течении нескольких месяцев по завершению,до весны-думаю 99.9%

Альта почему то практически не реагирует на туземун..EOS зараза,я начинаю ненавидеть эту монету :mrgreen:
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 19:00

из воскресной лички:
По курсу - возможно прострел в 11600.А там опять непонятка.Подавляющее большинство ждёт падения.Но при закреплении выше 11500, падения может и не случиться.
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 19:10

  osafly написав:Альта почему то практически не реагирует на туземун..EOS зараза,я начинаю ненавидеть эту монету :mrgreen:

Меня по ней чуть по стопу не выбило, думал уже не судьба. Должна проснуться. Обычно после первого всплеска всегда бывает вторая попытка - успешная или не успешная - не важно.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 19:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А кто в ZEC вложился - молодцы, я думал монета уже отсрелялась, но судя по всему, пойдет вместе с битком на 90 как минимум.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 19:16

  Zebra написав:А кто в ZEC вложился - молодцы, я думал монета уже отсрелялась, но судя по всему, пойдет вместе с битком на 90 как минимум.

Зек с монерой в августе 100 взяли. Монера стабильно растёт с начала месяца, уже 130 взяла, так что у зека тоже всё должно быть хорошо, халвинг в помощь.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 19:18

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:А кто в ZEC вложился - молодцы, я думал монета уже отсрелялась, но судя по всему, пойдет вместе с битком на 90 как минимум.

Зек с монерой в августе 100 взяли. Монера стабильно растёт с начала месяца, уже 130 взяла, так что у зека тоже всё должно быть хорошо, халвинг в помощь.

Монеро как раз еще не стрелял - настало его время.
Zebra
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  #<1 ... 1997199819992000
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