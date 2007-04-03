Додано: Пон 12 жов, 2020 18:40

Zebra написав: osafly написав: Zebra написав: думаю уже ни у кого сомнений нет, что до конца года биток идет в сторону 20к думаю уже ни у кого сомнений нет, что до конца года биток идет в сторону 20к



У меня есть,причем большие-большие-пребольшие сомнения на счет не то что 20,даже 15 тыс,без погружения загодя ниже 9К! У меня есть,причем большие-большие-пребольшие сомнения на счет не то что 20,даже 15 тыс,без погружения загодя ниже 9К!

До 15к осталось каких то 3.5к До 15к осталось каких то 3.5к

Сколько энтузиазма,при росте цены всего на пару сотен баксов..И всего ничего осталось,каких то 3.5К. Zebra,15К может случиться в одном случае-если рыжий клован выиграет выборы в Америке на второй срок..Тогда все ..овно-кратковременно всплывет,всякие дутые акции,индексы,биткоин...Но все равно йопнется чуть позже.Падение вангую начнется еще до выборов,на неопределенности,в конце октября..И после может быть будет потом 15!Но если выиграет Байден,думаю все спустят в унитаз,еще ниже,кроме золота,чтобы перезагрузить экономику и финансовую так сказать историю..Скажите при чем здесь политика??очень даже причем.Кризис никто не отменял,его лишь отложили в связи с американскими выборами.И он случится в течении нескольких месяцев по завершению,до весны-думаю 99.9%Альта почему то практически не реагирует на туземун..EOS зараза,я начинаю ненавидеть эту монету