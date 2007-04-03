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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 жов, 2020 14:31
Мужики,а кто нибудь с Банана по P2P вводил гривну на украинские карточки банков??Ну,или валюту?Как все происходит??Отправитель Банан получается??Или какой способ вывести напрямую из Банана не перегоняя крипту через наши Укрплощадки,а точнее-можно сказать 1 площадку,бо вторая,то вообще-посмешище!Ну,бестчендж само собой...Или сразу продать к примеру крипту на карту в грн или $?? Как лучше сделать напрямую и чтоб банк мозг потом не сверлил...Практически реально,или лучше не связываться и по старинке делать??
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osafly
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Додано: Вів 13 жов, 2020 15:41
osafly написав:
Мужики,а кто нибудь с Банана по P2P вводил гривну на украинские карточки банков??Ну,или валюту?Как все происходит??Отправитель Банан получается??Или какой способ вывести напрямую из Банана не перегоняя крипту через наши Укрплощадки,а точнее-можно сказать 1 площадку,бо вторая,то вообще-посмешище!Ну,бестчендж само собой...Или сразу продать к примеру крипту на карту в грн или $?? Как лучше сделать напрямую и чтоб банк мозг потом не сверлил...Практически реально,или лучше не связываться и по старинке делать??
Если Свифт не вариант, тогда USDT на Приват24 через Бестчендж, вчера днём курс был 28,73. Можно затем выкупить у Привата по 28,41. Что касается международного P2P на карту, у Привата жлобские тарифы, лучше Моно. Приват уже давно не фонтан.
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phantom_systems
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