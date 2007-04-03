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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1998199920002001

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 166
1) дно вже було пройдено
27%
45
2) не нижче 3500
12%
20
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
34%
57
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 14:31

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Мужики,а кто нибудь с Банана по P2P вводил гривну на украинские карточки банков??Ну,или валюту?Как все происходит??Отправитель Банан получается??Или какой способ вывести напрямую из Банана не перегоняя крипту через наши Укрплощадки,а точнее-можно сказать 1 площадку,бо вторая,то вообще-посмешище!Ну,бестчендж само собой...Или сразу продать к примеру крипту на карту в грн или $?? Как лучше сделать напрямую и чтоб банк мозг потом не сверлил...Практически реально,или лучше не связываться и по старинке делать??
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 15:41

  osafly написав:Мужики,а кто нибудь с Банана по P2P вводил гривну на украинские карточки банков??Ну,или валюту?Как все происходит??Отправитель Банан получается??Или какой способ вывести напрямую из Банана не перегоняя крипту через наши Укрплощадки,а точнее-можно сказать 1 площадку,бо вторая,то вообще-посмешище!Ну,бестчендж само собой...Или сразу продать к примеру крипту на карту в грн или $?? Как лучше сделать напрямую и чтоб банк мозг потом не сверлил...Практически реально,или лучше не связываться и по старинке делать??

Если Свифт не вариант, тогда USDT на Приват24 через Бестчендж, вчера днём курс был 28,73. Можно затем выкупить у Привата по 28,41. Что касается международного P2P на карту, у Привата жлобские тарифы, лучше Моно. Приват уже давно не фонтан.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 16:14

  phantom_systems написав:
  osafly написав:Мужики,а кто нибудь с Банана по P2P вводил гривну на украинские карточки банков??Ну,или валюту?Как все происходит??Отправитель Банан получается??Или какой способ вывести напрямую из Банана не перегоняя крипту через наши Укрплощадки,а точнее-можно сказать 1 площадку,бо вторая,то вообще-посмешище!Ну,бестчендж само собой...Или сразу продать к примеру крипту на карту в грн или $?? Как лучше сделать напрямую и чтоб банк мозг потом не сверлил...Практически реально,или лучше не связываться и по старинке делать??

Если Свифт не вариант, тогда USDT на Приват24 через Бестчендж, вчера днём курс был 28,73. Можно затем выкупить у Привата по 28,41. Что касается международного P2P на карту, у Привата жлобские тарифы, лучше Моно. Приват уже давно не фонтан.


Спасибо!А как Свифтом отправить с Банана??Там есть Дебитная/кредитная карта-продать крипту,выбираешь какая крипта,для примера Usdt,выбираешь валюту,для примера $..За 100 Тизера,вы получите 97баксов...Это что такое??
Есть P2P функция,так и не понял,что там за барахолка,людей сводят на обмен друг с другом..Но интересно,платеж от кого будет заходить на карту,с Банана ведь??
Бестчендж по старинке,то ясно...Как и на Куну загнать или BTC и там обмен сделать и вести на карту...Это понятно..Свифт,какие комиссии % и как сделать??И как Приват и Моно относятся к иностранным валютным платежам..Моно хоть и не пользуюсь,но мне кажется,ему фиолетово что там Вам приходит,если речь не идет о десятках тысяч.
osafly
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