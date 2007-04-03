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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 жов, 2020 14:31
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Мужики,а кто нибудь с Банана по P2P вводил гривну на украинские карточки банков??Ну,или валюту?Как все происходит??Отправитель Банан получается??Или какой способ вывести напрямую из Банана не перегоняя крипту через наши Укрплощадки,а точнее-можно сказать 1 площадку,бо вторая,то вообще-посмешище!Ну,бестчендж само собой...Или сразу продать к примеру крипту на карту в грн или $?? Как лучше сделать напрямую и чтоб банк мозг потом не сверлил...Практически реально,или лучше не связываться и по старинке делать??
Додано: Вів 13 жов, 2020 15:41
Если Свифт не вариант, тогда USDT на Приват24 через Бестчендж, вчера днём курс был 28,73. Можно затем выкупить у Привата по 28,41. Что касается международного P2P на карту, у Привата жлобские тарифы, лучше Моно. Приват уже давно не фонтан.
Додано: Вів 13 жов, 2020 16:14
Спасибо!А как Свифтом отправить с Банана??Там есть Дебитная/кредитная карта-продать крипту,выбираешь какая крипта,для примера Usdt,выбираешь валюту,для примера $..За 100 Тизера,вы получите 97баксов...Это что такое??
Есть P2P функция,так и не понял,что там за барахолка,людей сводят на обмен друг с другом..Но интересно,платеж от кого будет заходить на карту,с Банана ведь??
Бестчендж по старинке,то ясно...Как и на Куну загнать или BTC и там обмен сделать и вести на карту...Это понятно..Свифт,какие комиссии % и как сделать??И как Приват и Моно относятся к иностранным валютным платежам..Моно хоть и не пользуюсь,но мне кажется,ему фиолетово что там Вам приходит,если речь не идет о десятках тысяч.
Додано: Вів 13 жов, 2020 18:20
На Банане нет фиата, там только стэйблы. Их Свифтом никак, нужно конвертировать. Свифтом на Банан можно только заводить через посредников.
На Приват суммы порядка 5к баксов заходили Свифтом без проблем, думаю, можно и больше. Комиссия баксов 20, зависит от отправителя, иногда вообще бесплатно.
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