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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 жов, 2020 14:31
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Мужики,а кто нибудь с Банана по P2P вводил гривну на украинские карточки банков??Ну,или валюту?Как все происходит??Отправитель Банан получается??Или какой способ вывести напрямую из Банана не перегоняя крипту через наши Укрплощадки,а точнее-можно сказать 1 площадку,бо вторая,то вообще-посмешище!Ну,бестчендж само собой...Или сразу продать к примеру крипту на карту в грн или $?? Как лучше сделать напрямую и чтоб банк мозг потом не сверлил...Практически реально,или лучше не связываться и по старинке делать??
Додано: Вів 13 жов, 2020 15:41
Если Свифт не вариант, тогда USDT на Приват24 через Бестчендж, вчера днём курс был 28,73. Можно затем выкупить у Привата по 28,41. Что касается международного P2P на карту, у Привата жлобские тарифы, лучше Моно. Приват уже давно не фонтан.
Додано: Вів 13 жов, 2020 16:14
Спасибо!А как Свифтом отправить с Банана??Там есть Дебитная/кредитная карта-продать крипту,выбираешь какая крипта,для примера Usdt,выбираешь валюту,для примера $..За 100 Тизера,вы получите 97баксов...Это что такое??
Есть P2P функция,так и не понял,что там за барахолка,людей сводят на обмен друг с другом..Но интересно,платеж от кого будет заходить на карту,с Банана ведь??
Бестчендж по старинке,то ясно...Как и на Куну загнать или BTC и там обмен сделать и вести на карту...Это понятно..Свифт,какие комиссии % и как сделать??И как Приват и Моно относятся к иностранным валютным платежам..Моно хоть и не пользуюсь,но мне кажется,ему фиолетово что там Вам приходит,если речь не идет о десятках тысяч.
Додано: Вів 13 жов, 2020 18:20
На Банане нет фиата, там только стэйблы. Их Свифтом никак, нужно конвертировать. Свифтом на Банан можно только заводить через посредников.
На Приват суммы порядка 5к баксов заходили Свифтом без проблем, думаю, можно и больше. Комиссия баксов 20, зависит от отправителя, иногда вообще бесплатно.
Додано: Вів 13 жов, 2020 19:01
Не совсем понял, почему нет фиата.Совсем недавно анонсировали фиат на картах В и МК.Но я так и не пользуюсь, т к не верифицирован.Раньше я писал свой самый выгодный вариант перекидки денег.Вот на прошлой неделе так и делал.Завожу гривну на Куну, на ней покупаю BNB.Их перевожу на Бинанс и там продаю за тезер.Готово.На прошлой неделе получилось просто супер - сдал баксы по 28,4.На Куне купил бнб по эквиваленту 27,3.На Банане сдал по 27,45 Ну и дальше писал... брал дефи токены.
ПС если опустить личные подробности. то перевод очень выгоден через бнб.Там комис несколько копеек получается и зачисление за неск секунд(бывает правда и чуть дольше).Т е за это время курс маловероятно что улетит в сторону.Перевод тезера с Куны 10$, с Банана 4$.
Додано: Вів 13 жов, 2020 19:41
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
BCH очнулся.Последний всплеск??!!Вспомнил что через месяц,15 ноября планируется форк данной монеты.Сколько его будут пилить по запчастям??Наверняка отпилится приличный кусок цены,потому как все эти разделения и клоны к хорошему не приводили.Теперь нужно срочно думать,куда его девать.Того и гляди,дед пойдет на 15К "коротким путем через 8К" Ближайшего уровня 270 можно и не дождаться,не говоря уже о 290+
А Zec зараза сдулся..Предствляю как он ипанется после халвинга и когда дед полетит вниз...Можно будет на 20 баксах ловить. 2%-2.5 потерял биток за сутки,8% "именинник"
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