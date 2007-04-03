Додано: Вів 13 жов, 2020 19:01

phantom_systems написав: На Банане нет фиата, там только стэйблы. Их Свифтом никак, нужно конвертировать. Свифтом на Банан можно только заводить через посредников.



На Приват суммы порядка 5к баксов заходили Свифтом без проблем, думаю, можно и больше. Комиссия баксов 20, зависит от отправителя, иногда вообще бесплатно. На Банане нет фиата, там только стэйблы. Их Свифтом никак, нужно конвертировать. Свифтом на Банан можно только заводить через посредников.На Приват суммы порядка 5к баксов заходили Свифтом без проблем, думаю, можно и больше. Комиссия баксов 20, зависит от отправителя, иногда вообще бесплатно.

Не совсем понял, почему нет фиата.Совсем недавно анонсировали фиат на картах В и МК.Но я так и не пользуюсь, т к не верифицирован.Раньше я писал свой самый выгодный вариант перекидки денег.Вот на прошлой неделе так и делал.Завожу гривну на Куну, на ней покупаю BNB.Их перевожу на Бинанс и там продаю за тезер.Готово.На прошлой неделе получилось просто супер - сдал баксы по 28,4.На Куне купил бнб по эквиваленту 27,3.На Банане сдал по 27,45Ну и дальше писал... брал дефи токены.ПС если опустить личные подробности. то перевод очень выгоден через бнб.Там комис несколько копеек получается и зачисление за неск секунд(бывает правда и чуть дольше).Т е за это время курс маловероятно что улетит в сторону.Перевод тезера с Куны 10$, с Банана 4$.