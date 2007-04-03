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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1998199920002001

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 166
1) дно вже було пройдено
27%
45
2) не нижче 3500
12%
20
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
34%
57
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 14:31

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Мужики,а кто нибудь с Банана по P2P вводил гривну на украинские карточки банков??Ну,или валюту?Как все происходит??Отправитель Банан получается??Или какой способ вывести напрямую из Банана не перегоняя крипту через наши Укрплощадки,а точнее-можно сказать 1 площадку,бо вторая,то вообще-посмешище!Ну,бестчендж само собой...Или сразу продать к примеру крипту на карту в грн или $?? Как лучше сделать напрямую и чтоб банк мозг потом не сверлил...Практически реально,или лучше не связываться и по старинке делать??
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 15:41

  osafly написав:Мужики,а кто нибудь с Банана по P2P вводил гривну на украинские карточки банков??Ну,или валюту?Как все происходит??Отправитель Банан получается??Или какой способ вывести напрямую из Банана не перегоняя крипту через наши Укрплощадки,а точнее-можно сказать 1 площадку,бо вторая,то вообще-посмешище!Ну,бестчендж само собой...Или сразу продать к примеру крипту на карту в грн или $?? Как лучше сделать напрямую и чтоб банк мозг потом не сверлил...Практически реально,или лучше не связываться и по старинке делать??

Если Свифт не вариант, тогда USDT на Приват24 через Бестчендж, вчера днём курс был 28,73. Можно затем выкупить у Привата по 28,41. Что касается международного P2P на карту, у Привата жлобские тарифы, лучше Моно. Приват уже давно не фонтан.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 16:14

  phantom_systems написав:
  osafly написав:Мужики,а кто нибудь с Банана по P2P вводил гривну на украинские карточки банков??Ну,или валюту?Как все происходит??Отправитель Банан получается??Или какой способ вывести напрямую из Банана не перегоняя крипту через наши Укрплощадки,а точнее-можно сказать 1 площадку,бо вторая,то вообще-посмешище!Ну,бестчендж само собой...Или сразу продать к примеру крипту на карту в грн или $?? Как лучше сделать напрямую и чтоб банк мозг потом не сверлил...Практически реально,или лучше не связываться и по старинке делать??

Если Свифт не вариант, тогда USDT на Приват24 через Бестчендж, вчера днём курс был 28,73. Можно затем выкупить у Привата по 28,41. Что касается международного P2P на карту, у Привата жлобские тарифы, лучше Моно. Приват уже давно не фонтан.


Спасибо!А как Свифтом отправить с Банана??Там есть Дебитная/кредитная карта-продать крипту,выбираешь какая крипта,для примера Usdt,выбираешь валюту,для примера $..За 100 Тизера,вы получите 97баксов...Это что такое??
Есть P2P функция,так и не понял,что там за барахолка,людей сводят на обмен друг с другом..Но интересно,платеж от кого будет заходить на карту,с Банана ведь??
Бестчендж по старинке,то ясно...Как и на Куну загнать или BTC и там обмен сделать и вести на карту...Это понятно..Свифт,какие комиссии % и как сделать??И как Приват и Моно относятся к иностранным валютным платежам..Моно хоть и не пользуюсь,но мне кажется,ему фиолетово что там Вам приходит,если речь не идет о десятках тысяч.
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 18:20

На Банане нет фиата, там только стэйблы. Их Свифтом никак, нужно конвертировать. Свифтом на Банан можно только заводить через посредников.

На Приват суммы порядка 5к баксов заходили Свифтом без проблем, думаю, можно и больше. Комиссия баксов 20, зависит от отправителя, иногда вообще бесплатно.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:01

  phantom_systems написав:На Банане нет фиата, там только стэйблы. Их Свифтом никак, нужно конвертировать. Свифтом на Банан можно только заводить через посредников.

На Приват суммы порядка 5к баксов заходили Свифтом без проблем, думаю, можно и больше. Комиссия баксов 20, зависит от отправителя, иногда вообще бесплатно.


Не совсем понял, почему нет фиата.Совсем недавно анонсировали фиат на картах В и МК.Но я так и не пользуюсь, т к не верифицирован.Раньше я писал свой самый выгодный вариант перекидки денег.Вот на прошлой неделе так и делал.Завожу гривну на Куну, на ней покупаю BNB.Их перевожу на Бинанс и там продаю за тезер.Готово.На прошлой неделе получилось просто супер - сдал баксы по 28,4.На Куне купил бнб по эквиваленту 27,3.На Банане сдал по 27,45 :) Ну и дальше писал... брал дефи токены.
ПС если опустить личные подробности. то перевод очень выгоден через бнб.Там комис несколько копеек получается и зачисление за неск секунд(бывает правда и чуть дольше).Т е за это время курс маловероятно что улетит в сторону.Перевод тезера с Куны 10$, с Банана 4$.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

BCH очнулся.Последний всплеск??!!Вспомнил что через месяц,15 ноября планируется форк данной монеты.Сколько его будут пилить по запчастям??Наверняка отпилится приличный кусок цены,потому как все эти разделения и клоны к хорошему не приводили.Теперь нужно срочно думать,куда его девать.Того и гляди,дед пойдет на 15К "коротким путем через 8К" :mrgreen: Ближайшего уровня 270 можно и не дождаться,не говоря уже о 290+
А Zec зараза сдулся..Предствляю как он ипанется после халвинга и когда дед полетит вниз...Можно будет на 20 баксах ловить. 2%-2.5 потерял биток за сутки,8% "именинник"
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 11:41

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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 14:19

  Кучинелли написав:.Завожу гривну на Куну.

какой самый выгодный способ завода гривны на Куну?
J
 
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