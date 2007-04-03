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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1999200020012002

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 166
1) дно вже було пройдено
27%
45
2) не нижче 3500
12%
20
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
34%
57
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 14:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Идет закрепление выше 11к. Правда EOS из портфеля ушел.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 15:03

  Zebra написав:Идет закрепление выше 11к. Правда EOS из портфеля ушел.


Да сколько ж оно закрепляться будет.Уже запор образовался,чес слово,а длительный запор,может потом привести к диарее :lol:
А EOS-монета конченая,факт неоспоримый,это будет последний раз,когда сам с нею связывался и покупал это китайское недоразумение.Никогда больше.
osafly
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