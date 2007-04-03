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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 жов, 2020 14:56
Идет закрепление выше 11к. Правда EOS из портфеля ушел.
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Zebra
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Додано: Чет 15 жов, 2020 15:03
Zebra написав:
Идет закрепление выше 11к. Правда EOS из портфеля ушел.
Да сколько ж оно закрепляться будет.Уже запор образовался,чес слово,а длительный запор,может потом привести к диарее
А EOS-монета конченая,факт неоспоримый,это будет последний раз,когда сам с нею связывался и покупал это китайское недоразумение.Никогда больше.
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osafly
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