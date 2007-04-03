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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 жов, 2020 14:56
Идет закрепление выше 11к. Правда EOS из портфеля ушел.
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Zebra
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Додано: Чет 15 жов, 2020 15:03
Zebra написав:
Идет закрепление выше 11к. Правда EOS из портфеля ушел.
Да сколько ж оно закрепляться будет.Уже запор образовался,чес слово,а длительный запор,может потом привести к диарее
А EOS-монета конченая,факт неоспоримый,это будет последний раз,когда сам с нею связывался и покупал это китайское недоразумение.Никогда больше.
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osafly
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Додано: Чет 15 жов, 2020 23:11
osafly написав: Zebra написав:
Идет закрепление выше 11к. Правда EOS из портфеля ушел.
Да сколько ж оно закрепляться будет.Уже запор образовался,чес слово,а длительный запор,может потом привести к диарее
А EOS-монета конченая,факт неоспоримый,это будет последний раз,когда сам с нею связывался и покупал это китайское недоразумение.Никогда больше.
После пробития 12к, предполагаю будет гигантский рывок в район 14к. Потом еще и еще.
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Zebra
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Додано: Чет 15 жов, 2020 23:17
Zebra написав: osafly написав: Zebra написав:
Идет закрепление выше 11к. Правда EOS из портфеля ушел.
Да сколько ж оно закрепляться будет.Уже запор образовался,чес слово,а длительный запор,может потом привести к диарее
А EOS-монета конченая,факт неоспоримый,это будет последний раз,когда сам с нею связывался и покупал это китайское недоразумение.Никогда больше.
После пробития 12к, предполагаю будет гигантский рывок в район 14к. Потом еще и еще.
Без стойкого ослабления доллара к евро, золоту и фонде такой рывок сейчас невозможен, ИМХО. Ты ж сам видишь, как с начала осени любой маленький чих заканчивается распродажами и уходом в тихую гавань.
Если бы весенно-летняя эйфория продолжалась, я бы сам ожидал биток пусть не на 20к, но 16-17к наверняка. Но сезон начался тревожно, и до выборов в США (плюс признания сторонами их результатов) будет большая неопреденность
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zРадио
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Додано: Чет 15 жов, 2020 23:52
zРадио написав:
Без стойкого ослабления доллара к евро, золоту и фонде такой рывок сейчас невозможен, ИМХО. Ты ж сам видишь, как с начала осени любой маленький чих заканчивается распродажами и уходом в тихую гавань.
Если бы весенно-летняя эйфория продолжалась, я бы сам ожидал биток пусть не на 20к, но 16-17к наверняка. Но сезон начался тревожно, и до выборов в США (плюс признания сторонами их результатов) будет большая неопреденность
В моем сознании распродажа биткоина, это его слив с 12к до 6к. Сейчас только 2 варианта есть - либо топтание на месте, либо вверх. Внизу 10к. Психологически заставить продавать биткоин дешевле этой отметки уже малореально + дефицит из-за халвинга + плюс вертолетные деньги по всему миру.
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Zebra
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