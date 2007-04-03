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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 жов, 2020 15:03
Zebra написав:
Идет закрепление выше 11к. Правда EOS из портфеля ушел.
Да сколько ж оно закрепляться будет.Уже запор образовался,чес слово,а длительный запор,может потом привести к диарее
А EOS-монета конченая,факт неоспоримый,это будет последний раз,когда сам с нею связывался и покупал это китайское недоразумение.Никогда больше.
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osafly
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Додано: Чет 15 жов, 2020 23:11
osafly написав: Zebra написав:
Идет закрепление выше 11к. Правда EOS из портфеля ушел.
Да сколько ж оно закрепляться будет.Уже запор образовался,чес слово,а длительный запор,может потом привести к диарее
А EOS-монета конченая,факт неоспоримый,это будет последний раз,когда сам с нею связывался и покупал это китайское недоразумение.Никогда больше.
После пробития 12к, предполагаю будет гигантский рывок в район 14к. Потом еще и еще.
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Zebra
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Додано: Чет 15 жов, 2020 23:17
Zebra написав: osafly написав: Zebra написав:
Идет закрепление выше 11к. Правда EOS из портфеля ушел.
Да сколько ж оно закрепляться будет.Уже запор образовался,чес слово,а длительный запор,может потом привести к диарее
А EOS-монета конченая,факт неоспоримый,это будет последний раз,когда сам с нею связывался и покупал это китайское недоразумение.Никогда больше.
После пробития 12к, предполагаю будет гигантский рывок в район 14к. Потом еще и еще.
Без стойкого ослабления доллара к евро, золоту и фонде такой рывок сейчас невозможен, ИМХО. Ты ж сам видишь, как с начала осени любой маленький чих заканчивается распродажами и уходом в тихую гавань.
Если бы весенно-летняя эйфория продолжалась, я бы сам ожидал биток пусть не на 20к, но 16-17к наверняка. Но сезон начался тревожно, и до выборов в США (плюс признания сторонами их результатов) будет большая неопреденность
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zРадио
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Додано: Чет 15 жов, 2020 23:52
zРадио написав:
Без стойкого ослабления доллара к евро, золоту и фонде такой рывок сейчас невозможен, ИМХО. Ты ж сам видишь, как с начала осени любой маленький чих заканчивается распродажами и уходом в тихую гавань.
Если бы весенно-летняя эйфория продолжалась, я бы сам ожидал биток пусть не на 20к, но 16-17к наверняка. Но сезон начался тревожно, и до выборов в США (плюс признания сторонами их результатов) будет большая неопреденность
В моем сознании распродажа биткоина, это его слив с 12к до 6к. Сейчас только 2 варианта есть - либо топтание на месте, либо вверх. Внизу 10к. Психологически заставить продавать биткоин дешевле этой отметки уже малореально + дефицит из-за халвинга + плюс вертолетные деньги по всему миру.
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Zebra
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 09:29
Zebra написав:
В моем сознании распродажа биткоина, это его слив с 12к до 6к. Сейчас только 2 варианта есть - либо топтание на месте, либо вверх. Внизу 10к. Психологически заставить продавать биткоин дешевле этой отметки уже малореально + дефицит из-за халвинга + плюс вертолетные деньги по всему миру.
А ведь биток уже больше 3 месяцев выше 10К. Исторический рекорд.
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lrs7719
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 09:32
Кучинелли написав:
Ну и дальше писал... брал дефи токены.
Приветствую. Что то дефаи загрустили конкретно так. Всё таки история с сушами конкретно подорвала доверие рынка. Какие Ваши мысли будут - очухается ли сектор?
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lrs7719
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 09:34
Zebra написав:
А кто в ZEC вложился - молодцы, я думал монета уже отсрелялась, но судя по всему, пойдет вместе с битком на 90 как минимум.
Не похоже... Слабовато выглядит. Да и халвинг если судить по кешу и лтс - далеко не панацея для роста. Во всяком случаи в обозримом будущем.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:59
lrs7719 написав: Zebra написав:
А кто в ZEC вложился - молодцы, я думал монета уже отсрелялась, но судя по всему, пойдет вместе с битком на 90 как минимум.
Не похоже... Слабовато выглядит. Да и халвинг если судить по кешу и лтс - далеко не панацея для роста. Во всяком случаи в обозримом будущем.
На момент написания сообщения zec стоил $72, вырос от $50. Это +44%
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Zebra
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:36
Zebra написав: Zebra написав:
Идет закрепление выше 11к. Правда EOS из портфеля ушел.
После пробития 12к, предполагаю будет гигантский рывок в район 14к. Потом еще и еще.
Главное чтоб "потолок в мониторе" не пробил,а то зеленая свеча как корабельная сосна из экрана выпрет,будет одновременно страшно и весело
А тем временем,альта даже на выросшем биткоине,стекает в канализацию...
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osafly
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