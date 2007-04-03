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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:52
andrein написав: Zebra написав:
Психологически заставить продавать биткоин дешевле этой отметки уже малореально + дефицит из-за халвинга + плюс вертолетные деньги по всему миру.
Заставят, на биржах по стоп лосям закроют.
Стопы на биткоин не смысла ставить, цена максимум через полгода вернётся на 10к, даже если и продавят. Денег много, биткоина мало.
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