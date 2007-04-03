Стопы на биткоин не смысла ставить, цена максимум через полгода вернётся на 10к, даже если и продавят. Денег много, биткоина мало.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:52
Стопы на биткоин не смысла ставить, цена максимум через полгода вернётся на 10к, даже если и продавят. Денег много, биткоина мало.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:51
У них был третий и второй халвинг соответственно, а у зека первый.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 17:43
Биржа криптовалют OKEx этим утром на неопределенный срок остановила вывод всех активов. В качестве объяснения она сослалась на «недоступность» одного из держателей ключей и его «текущее сотрудничество с бюро общественной безопасности в рамках расследования».
По утверждению CEO OKEx Джея Хао, причиной расследования послужил «личный вопрос» держателя ключей. Как объясняет компания, в его отсутствие авторизовать вывод криптовалюты с биржевых кошельков невозможно.
«Другие функции OKEx доступны в обычном режиме, а безопасность ваших активов на OKEx затронута не будет, – заявляет компания. – Мы возобновим вывод криптовалют сразу же, как только упомянутый держатель приватных ключей сможет авторизовать транзакцию».
Согласно данным CoinGecko, в настоящее время OKEx является второй крупнейшей биржей криптовалют по объемам торгов на спотовом и деривативном рынках. В течение 30 минут после ее объявления цена биткоина упала на 3%, однако с тех пор частично восстановилась.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:04
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Создавать и завоевывать репутацию-можно годами,а обоср...ся-всего лишь за пару минут,или один единственный "косяк"!
С такими постоянными "криптокосяками"-дедушка не вырастет никогда.То конь устал,то х... не встал! Вечно все не Слава Богу!
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