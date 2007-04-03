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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2000200120022003

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 166
1) дно вже було пройдено
27%
45
2) не нижче 3500
12%
20
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
34%
57
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:52

  andrein написав:
  Zebra написав:Психологически заставить продавать биткоин дешевле этой отметки уже малореально + дефицит из-за халвинга + плюс вертолетные деньги по всему миру.

Заставят, на биржах по стоп лосям закроют. :)

Стопы на биткоин не смысла ставить, цена максимум через полгода вернётся на 10к, даже если и продавят. Денег много, биткоина мало.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:51

  lrs7719 написав:
  Zebra написав:А кто в ZEC вложился - молодцы, я думал монета уже отсрелялась, но судя по всему, пойдет вместе с битком на 90 как минимум.


Не похоже... Слабовато выглядит. Да и халвинг если судить по кешу и лтс - далеко не панацея для роста. Во всяком случаи в обозримом будущем.

У них был третий и второй халвинг соответственно, а у зека первый.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 17:43

Биржа криптовалют OKEx этим утром на неопределенный срок остановила вывод всех активов. В качестве объяснения она сослалась на «недоступность» одного из держателей ключей и его «текущее сотрудничество с бюро общественной безопасности в рамках расследования».

По утверждению CEO OKEx Джея Хао, причиной расследования послужил «личный вопрос» держателя ключей. Как объясняет компания, в его отсутствие авторизовать вывод криптовалюты с биржевых кошельков невозможно.

«Другие функции OKEx доступны в обычном режиме, а безопасность ваших активов на OKEx затронута не будет, – заявляет компания. – Мы возобновим вывод криптовалют сразу же, как только упомянутый держатель приватных ключей сможет авторизовать транзакцию».

Согласно данным CoinGecko, в настоящее время OKEx является второй крупнейшей биржей криптовалют по объемам торгов на спотовом и деривативном рынках. В течение 30 минут после ее объявления цена биткоина упала на 3%, однако с тех пор частично восстановилась.
andrein
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:04

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  andrein написав:Биржа криптовалют OKEx этим утром на неопределенный срок остановила вывод всех активов. В качестве объяснения она сослалась на «недоступность» одного из держателей ключей и его «текущее сотрудничество с бюро общественной безопасности в рамках расследования».

Создавать и завоевывать репутацию-можно годами,а обоср...ся-всего лишь за пару минут,или один единственный "косяк"!

С такими постоянными "криптокосяками"-дедушка не вырастет никогда.То конь устал,то х... не встал! :lol: Вечно все не Слава Богу!
osafly
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