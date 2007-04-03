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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2000200120022003

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 166
1) дно вже було пройдено
27%
45
2) не нижче 3500
12%
20
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
34%
57
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:52

  andrein написав:
  Zebra написав:Психологически заставить продавать биткоин дешевле этой отметки уже малореально + дефицит из-за халвинга + плюс вертолетные деньги по всему миру.

Заставят, на биржах по стоп лосям закроют. :)

Стопы на биткоин не смысла ставить, цена максимум через полгода вернётся на 10к, даже если и продавят. Денег много, биткоина мало.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:51

  lrs7719 написав:
  Zebra написав:А кто в ZEC вложился - молодцы, я думал монета уже отсрелялась, но судя по всему, пойдет вместе с битком на 90 как минимум.


Не похоже... Слабовато выглядит. Да и халвинг если судить по кешу и лтс - далеко не панацея для роста. Во всяком случаи в обозримом будущем.

У них был третий и второй халвинг соответственно, а у зека первый.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 17:43

Биржа криптовалют OKEx этим утром на неопределенный срок остановила вывод всех активов. В качестве объяснения она сослалась на «недоступность» одного из держателей ключей и его «текущее сотрудничество с бюро общественной безопасности в рамках расследования».

По утверждению CEO OKEx Джея Хао, причиной расследования послужил «личный вопрос» держателя ключей. Как объясняет компания, в его отсутствие авторизовать вывод криптовалюты с биржевых кошельков невозможно.

«Другие функции OKEx доступны в обычном режиме, а безопасность ваших активов на OKEx затронута не будет, – заявляет компания. – Мы возобновим вывод криптовалют сразу же, как только упомянутый держатель приватных ключей сможет авторизовать транзакцию».

Согласно данным CoinGecko, в настоящее время OKEx является второй крупнейшей биржей криптовалют по объемам торгов на спотовом и деривативном рынках. В течение 30 минут после ее объявления цена биткоина упала на 3%, однако с тех пор частично восстановилась.
andrein
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:04

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  andrein написав:Биржа криптовалют OKEx этим утром на неопределенный срок остановила вывод всех активов. В качестве объяснения она сослалась на «недоступность» одного из держателей ключей и его «текущее сотрудничество с бюро общественной безопасности в рамках расследования».

Создавать и завоевывать репутацию-можно годами,а обоср...ся-всего лишь за пару минут,или один единственный "косяк"!

С такими постоянными "криптокосяками"-дедушка не вырастет никогда.То конь устал,то х... не встал! :lol: Вечно все не Слава Богу!
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:29

  lrs7719 написав:
  Кучинелли написав: Ну и дальше писал... брал дефи токены.


Приветствую. Что то дефаи загрустили конкретно так. Всё таки история с сушами конкретно подорвала доверие рынка. Какие Ваши мысли будут - очухается ли сектор?


Привет.Суши подорвали только себя.Просто волатильность монет сектора гораздо выше.Советую ориентироваться на LINK как один из значимых активов дефай.По нему видно. что лоу пройдено и начинается восходящий тренд.Конечно, если биток жухнется камнем вниз, то повалится всё.Но думается, что камня не случится. пока 10800 по битку видится ретестом пробитого треугольника и не далее вниз.И то, можем ограничиться 11100 закрытием гэпа прошлой недели.Далее, дело не в секторе, а вообще.если будет предполагаемый рост битка , то вся крипта пойдёт за ним.И дефай тоже.Причём есть такое свойство - что сильнее падает, потом сильнее отскакивает.Я смотрю массу идей на ТВ, то все они имеют один характер - крючёк вниз и парабола вверх.Т е в росте никто не сомневается.Крючёк вниз как временное явление, не более.Ну давай оглянемся на 1-2 года назад.Тогда были только разговоры об институционалах. о разный ИТФ и др фондах.Сегодня всё это уже есть и набирает обороты.Многие часто говорят, что в крипторынок не заходят свежие деньги...ах ах.Да, бедные люди не имеют возможности оторвать от себя кусок колбасы и купить крипту.А вот богатые аж бегом тарятся.В портфелях крупных инвесторов 1-5% крипты уже норма.Да и долгосрочные индикаторы все показывают грядущий рост.Итого - росту быть.До каких высот сложно сказать.Уровни фибо рисуют и 15 и 22 и 32 и выше.Но где окажется курс покажет только время.
ПС я в 200 000 - 1 000 000 не верю, это не реально даже через годы.
ПС2 я имел ошибку в стратегическом мышлении насчёт крипты в том, что ранее считал, что вымрут шиткоины и останется небольшое колво востребованных монет.Ан нет, такого процесса не наблюдается.Наоборот идёт снежный ком.Вот тут то и нужно поглубже изучать фундамент. чтобы если и покупать. то что то стоящее.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:56

  Zebra написав:
  zРадио написав:Без стойкого ослабления доллара к евро, золоту и фонде такой рывок сейчас невозможен, ИМХО. Ты ж сам видишь, как с начала осени любой маленький чих заканчивается распродажами и уходом в тихую гавань.

Если бы весенно-летняя эйфория продолжалась, я бы сам ожидал биток пусть не на 20к, но 16-17к наверняка. Но сезон начался тревожно, и до выборов в США (плюс признания сторонами их результатов) будет большая неопреденность

В моем сознании распродажа биткоина, это его слив с 12к до 6к. Сейчас только 2 варианта есть - либо топтание на месте, либо вверх. Внизу 10к. Психологически заставить продавать биткоин дешевле этой отметки уже малореально + дефицит из-за халвинга + плюс вертолетные деньги по всему миру.


Ну вот флэт (или узкий коридор) более вероятен в моем понимании на ближайший месяц. Следующий вариант по вероятности - это поход к 10к. Памп мне кажется маловероятным до разрешения ситуации с выборами и передачей власти в США.

С фундаментальным фактором дефицита битка согласен, но все-таки пока он некритичный. Острый дефицит сформируется к 2021-му, и в течение следующего года, если ФРС не подосрет с ростом ставки и ужесточением монетарной политики, мы можем увидеть существенный памп - вплоть до 50-100к
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Кучинелли написав:от тут то и нужно поглубже изучать фундамент. чтобы если и покупать. то что то стоящее.

так шит-коінів вже пару тисяч

життя не хватить щоб усі вивчити..
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:16

  Кучинелли написав:ПС2 я имел ошибку в стратегическом мышлении насчёт крипты в том, что ранее считал, что вымрут шиткоины и останется небольшое колво востребованных монет.Ан нет, такого процесса не наблюдается.Наоборот идёт снежный ком.Вот тут то и нужно поглубже изучать фундамент. чтобы если и покупать. то что то стоящее.

Они вымирают пачками, но на их месте появляются новые, тоже пачками. Даже в топе альтов идёт ротация. Некоторые из топов 5-летней давности сейчас где-то внизу топовой тысячи, если вообще живы.
phantom_systems
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