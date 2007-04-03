Стопы на биткоин не смысла ставить, цена максимум через полгода вернётся на 10к, даже если и продавят. Денег много, биткоина мало.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:52
Стопы на биткоин не смысла ставить, цена максимум через полгода вернётся на 10к, даже если и продавят. Денег много, биткоина мало.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:51
У них был третий и второй халвинг соответственно, а у зека первый.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 17:43
Биржа криптовалют OKEx этим утром на неопределенный срок остановила вывод всех активов. В качестве объяснения она сослалась на «недоступность» одного из держателей ключей и его «текущее сотрудничество с бюро общественной безопасности в рамках расследования».
По утверждению CEO OKEx Джея Хао, причиной расследования послужил «личный вопрос» держателя ключей. Как объясняет компания, в его отсутствие авторизовать вывод криптовалюты с биржевых кошельков невозможно.
«Другие функции OKEx доступны в обычном режиме, а безопасность ваших активов на OKEx затронута не будет, – заявляет компания. – Мы возобновим вывод криптовалют сразу же, как только упомянутый держатель приватных ключей сможет авторизовать транзакцию».
Согласно данным CoinGecko, в настоящее время OKEx является второй крупнейшей биржей криптовалют по объемам торгов на спотовом и деривативном рынках. В течение 30 минут после ее объявления цена биткоина упала на 3%, однако с тех пор частично восстановилась.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:04
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Создавать и завоевывать репутацию-можно годами,а обоср...ся-всего лишь за пару минут,или один единственный "косяк"!
С такими постоянными "криптокосяками"-дедушка не вырастет никогда.То конь устал,то х... не встал! Вечно все не Слава Богу!
Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:29
Привет.Суши подорвали только себя.Просто волатильность монет сектора гораздо выше.Советую ориентироваться на LINK как один из значимых активов дефай.По нему видно. что лоу пройдено и начинается восходящий тренд.Конечно, если биток жухнется камнем вниз, то повалится всё.Но думается, что камня не случится. пока 10800 по битку видится ретестом пробитого треугольника и не далее вниз.И то, можем ограничиться 11100 закрытием гэпа прошлой недели.Далее, дело не в секторе, а вообще.если будет предполагаемый рост битка , то вся крипта пойдёт за ним.И дефай тоже.Причём есть такое свойство - что сильнее падает, потом сильнее отскакивает.Я смотрю массу идей на ТВ, то все они имеют один характер - крючёк вниз и парабола вверх.Т е в росте никто не сомневается.Крючёк вниз как временное явление, не более.Ну давай оглянемся на 1-2 года назад.Тогда были только разговоры об институционалах. о разный ИТФ и др фондах.Сегодня всё это уже есть и набирает обороты.Многие часто говорят, что в крипторынок не заходят свежие деньги...ах ах.Да, бедные люди не имеют возможности оторвать от себя кусок колбасы и купить крипту.А вот богатые аж бегом тарятся.В портфелях крупных инвесторов 1-5% крипты уже норма.Да и долгосрочные индикаторы все показывают грядущий рост.Итого - росту быть.До каких высот сложно сказать.Уровни фибо рисуют и 15 и 22 и 32 и выше.Но где окажется курс покажет только время.
ПС я в 200 000 - 1 000 000 не верю, это не реально даже через годы.
ПС2 я имел ошибку в стратегическом мышлении насчёт крипты в том, что ранее считал, что вымрут шиткоины и останется небольшое колво востребованных монет.Ан нет, такого процесса не наблюдается.Наоборот идёт снежный ком.Вот тут то и нужно поглубже изучать фундамент. чтобы если и покупать. то что то стоящее.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:56
Ну вот флэт (или узкий коридор) более вероятен в моем понимании на ближайший месяц. Следующий вариант по вероятности - это поход к 10к. Памп мне кажется маловероятным до разрешения ситуации с выборами и передачей власти в США.
С фундаментальным фактором дефицита битка согласен, но все-таки пока он некритичный. Острый дефицит сформируется к 2021-му, и в течение следующего года, если ФРС не подосрет с ростом ставки и ужесточением монетарной политики, мы можем увидеть существенный памп - вплоть до 50-100к
Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:59
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
так шит-коінів вже пару тисяч
життя не хватить щоб усі вивчити..
+50грн !
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:16
Они вымирают пачками, но на их месте появляются новые, тоже пачками. Даже в топе альтов идёт ротация. Некоторые из топов 5-летней давности сейчас где-то внизу топовой тысячи, если вообще живы.
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