Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:29

lrs7719 написав: Кучинелли написав: Ну и дальше писал... брал дефи токены.

Ну и дальше писал... брал дефи токены.



Приветствую. Что то дефаи загрустили конкретно так. Всё таки история с сушами конкретно подорвала доверие рынка. Какие Ваши мысли будут - очухается ли сектор? Приветствую. Что то дефаи загрустили конкретно так. Всё таки история с сушами конкретно подорвала доверие рынка. Какие Ваши мысли будут - очухается ли сектор?

Привет.Суши подорвали только себя.Просто волатильность монет сектора гораздо выше.Советую ориентироваться на LINK как один из значимых активов дефай.По нему видно. что лоу пройдено и начинается восходящий тренд.Конечно, если биток жухнется камнем вниз, то повалится всё.Но думается, что камня не случится. пока 10800 по битку видится ретестом пробитого треугольника и не далее вниз.И то, можем ограничиться 11100 закрытием гэпа прошлой недели.Далее, дело не в секторе, а вообще.если будет предполагаемый рост битка , то вся крипта пойдёт за ним.И дефай тоже.Причём есть такое свойство - что сильнее падает, потом сильнее отскакивает.Я смотрю массу идей на ТВ, то все они имеют один характер - крючёк вниз и парабола вверх.Т е в росте никто не сомневается.Крючёк вниз как временное явление, не более.Ну давай оглянемся на 1-2 года назад.Тогда были только разговоры об институционалах. о разный ИТФ и др фондах.Сегодня всё это уже есть и набирает обороты.Многие часто говорят, что в крипторынок не заходят свежие деньги...ах ах.Да, бедные люди не имеют возможности оторвать от себя кусок колбасы и купить крипту.А вот богатые аж бегом тарятся.В портфелях крупных инвесторов 1-5% крипты уже норма.Да и долгосрочные индикаторы все показывают грядущий рост.Итого - росту быть.До каких высот сложно сказать.Уровни фибо рисуют и 15 и 22 и 32 и выше.Но где окажется курс покажет только время.ПС я в 200 000 - 1 000 000 не верю, это не реально даже через годы.ПС2 я имел ошибку в стратегическом мышлении насчёт крипты в том, что ранее считал, что вымрут шиткоины и останется небольшое колво востребованных монет.Ан нет, такого процесса не наблюдается.Наоборот идёт снежный ком.Вот тут то и нужно поглубже изучать фундамент. чтобы если и покупать. то что то стоящее.