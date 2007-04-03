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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2001200220032004

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 167
1) дно вже було пройдено
28%
46
2) не нижче 3500
12%
20
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
34%
57
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 13:42

  greenozon написав:
  Кучинелли написав:от тут то и нужно поглубже изучать фундамент. чтобы если и покупать. то что то стоящее.

так шит-коінів вже пару тисяч

життя не хватить щоб усі вивчити..

Стратегия немного иная.Не нужно всё изучать.Обычно мы видим какой то хайп, прогноз, движуху.Становится вопрос - поучаствовать ли в этом.Вот тогда и нужно именно этот актив разобрать глубже, что за ним стоит.Обычно я подключаю, твиттер. телегу, всё что в ютубе, инфа на сайте, ТА.На сайте смотрим команду, партнёров, дорожную карту.Делаем выводы... :!:
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 13:51

  J написав:
  Zebra написав:, Денег много, биткоина мало.

вопрос в том зачем людям покупать биткоин,
для расчетов он неудобный из-за постоянно меняющегося курса

Потому что в целом он растёт, а стэйблы постепенно теряют из-за инфляции. Дед не очень как средство платежа, но как средство накопления уже неплох. Среди крипты также как мера стоимости.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 14:41

Решил пересчитать на сегодня себестоимость добычи биткоина на майнерах нового поколения (старые после халвинга просто перестали быть эффективными и активно заменяются, или уже заменены).

Итого, без учета амортизации майнеров и накладных расходов дата-центра:
- при стоимости э/э $0,03 кВтч - 3393 долларов;
- при стоимости э/э $0,04 кВтч - 4524 долларов;
- при стоимости э/э $0,05 кВтч - 5565 долларов;
- при стоимости э/э $0,06 кВтч - 6786 долларов.

С учетом амортизации майнеров без накладных расходов дата-центра:
- при стоимости э/э $0,03 кВтч - 9441 долларов;
- при стоимости э/э $0,04 кВтч - 10096 долларов;
- при стоимости э/э $0,05 кВтч - 11613 долларов;
- при стоимости э/э $0,06 кВтч - 12834 долларов.

С учетом амортизации майнеров и накладных расходов дата-центра:
- при стоимости э/э $0,03 кВтч - 10006 долларов;
- при стоимости э/э $0,04 кВтч - 10661 долларов;
- при стоимости э/э $0,05 кВтч - 12178 долларов;
- при стоимости э/э $0,06 кВтч - 13399 долларов.

Как видим, себестоимость неплохо так давит снизу на цену монеты после халвинга. Среднемесячное увеличение сложности (а значит и себестоимости) майнинга за последние 12 месяцев - 5%.

PS: расчеты сделаны исходя из использования ASIC Miner S19 Pro (110 TH/s, 3250W), купленного по минимальной цене очень крупных партий (1800 долларов), накладные расходы дата-центра - 5% от добычи (временный выход майнеров из строя, аренда помещений, работа персонала)
zРадио
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  #<1 ... 2001200220032004
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