|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 жов, 2020 13:42
greenozon написав: Кучинелли написав:
от тут то и нужно поглубже изучать фундамент. чтобы если и покупать. то что то стоящее.
так шит-коінів вже пару тисяч
життя не хватить щоб усі вивчити..
Стратегия немного иная.Не нужно всё изучать.Обычно мы видим какой то хайп, прогноз, движуху.Становится вопрос - поучаствовать ли в этом.Вот тогда и нужно именно этот актив разобрать глубже, что за ним стоит.Обычно я подключаю, твиттер. телегу, всё что в ютубе, инфа на сайте, ТА.На сайте смотрим команду, партнёров, дорожную карту.Делаем выводы...
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 407
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 жов, 2020 13:51
J написав: Zebra написав:
, Денег много, биткоина мало.
вопрос в том зачем людям покупать биткоин,
для расчетов он неудобный из-за постоянно меняющегося курса
Потому что в целом он растёт, а стэйблы постепенно теряют из-за инфляции. Дед не очень как средство платежа, но как средство накопления уже неплох. Среди крипты также как мера стоимости.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 1250
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 жов, 2020 14:41
Решил пересчитать на сегодня себестоимость добычи биткоина на майнерах нового поколения (старые после халвинга просто перестали быть эффективными и активно заменяются, или уже заменены).
Итого, без учета амортизации майнеров и накладных расходов дата-центра:
- при стоимости э/э $0,03 кВтч - 3393 долларов;
- при стоимости э/э $0,04 кВтч - 4524 долларов;
- при стоимости э/э $0,05 кВтч - 5565 долларов;
- при стоимости э/э $0,06 кВтч - 6786 долларов.
С учетом амортизации майнеров без накладных расходов дата-центра:
- при стоимости э/э $0,03 кВтч - 9441 долларов;
- при стоимости э/э $0,04 кВтч - 10096 долларов;
- при стоимости э/э $0,05 кВтч - 11613 долларов;
- при стоимости э/э $0,06 кВтч - 12834 долларов.
С учетом амортизации майнеров и накладных расходов дата-центра:
- при стоимости э/э $0,03 кВтч - 10006 долларов;
- при стоимости э/э $0,04 кВтч - 10661 долларов;
- при стоимости э/э $0,05 кВтч - 12178 долларов;
- при стоимости э/э $0,06 кВтч - 13399 долларов.
Как видим, себестоимость неплохо так давит снизу на цену монеты после халвинга. Среднемесячное увеличение сложности (а значит и себестоимости) майнинга за последние 12 месяцев - 5%.
PS: расчеты сделаны исходя из использования ASIC Miner S19 Pro (110 TH/s, 3250W), купленного по минимальной цене очень крупных партий (1800 долларов), накладные расходы дата-центра - 5% от добычи (временный выход майнеров из строя, аренда помещений, работа персонала)
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 7798
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1428 раз.
- Подякували: 3234 раз.
-
- Профіль
-
7
5
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Stan78
і 1 гість
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|66139
|193529611
|
|
|7252
|1662417
|
|
|38
|49590
|
|