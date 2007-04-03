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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 жов, 2020 13:42
greenozon написав: Кучинелли написав:
от тут то и нужно поглубже изучать фундамент. чтобы если и покупать. то что то стоящее.
так шит-коінів вже пару тисяч
життя не хватить щоб усі вивчити..
Стратегия немного иная.Не нужно всё изучать.Обычно мы видим какой то хайп, прогноз, движуху.Становится вопрос - поучаствовать ли в этом.Вот тогда и нужно именно этот актив разобрать глубже, что за ним стоит.Обычно я подключаю, твиттер. телегу, всё что в ютубе, инфа на сайте, ТА.На сайте смотрим команду, партнёров, дорожную карту.Делаем выводы...
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Додано: Суб 17 жов, 2020 13:51
J написав: Zebra написав:
, Денег много, биткоина мало.
вопрос в том зачем людям покупать биткоин,
для расчетов он неудобный из-за постоянно меняющегося курса
Потому что в целом он растёт, а стэйблы постепенно теряют из-за инфляции. Дед не очень как средство платежа, но как средство накопления уже неплох. Среди крипты также как мера стоимости.
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Додано: Суб 17 жов, 2020 14:41
Решил пересчитать на сегодня себестоимость добычи биткоина на майнерах нового поколения (старые после халвинга просто перестали быть эффективными и активно заменяются, или уже заменены).
Итого, без учета амортизации майнеров и накладных расходов дата-центра:
- при стоимости э/э $0,03 кВтч - 3393 долларов;
- при стоимости э/э $0,04 кВтч - 4524 долларов;
- при стоимости э/э $0,05 кВтч - 5565 долларов;
- при стоимости э/э $0,06 кВтч - 6786 долларов.
С учетом амортизации майнеров без накладных расходов дата-центра:
- при стоимости э/э $0,03 кВтч - 9441 долларов;
- при стоимости э/э $0,04 кВтч - 10096 долларов;
- при стоимости э/э $0,05 кВтч - 11613 долларов;
- при стоимости э/э $0,06 кВтч - 12834 долларов.
С учетом амортизации майнеров и накладных расходов дата-центра:
- при стоимости э/э $0,03 кВтч - 10006 долларов;
- при стоимости э/э $0,04 кВтч - 10661 долларов;
- при стоимости э/э $0,05 кВтч - 12178 долларов;
- при стоимости э/э $0,06 кВтч - 13399 долларов.
Как видим, себестоимость неплохо так давит снизу на цену монеты после халвинга. Среднемесячное увеличение сложности (а значит и себестоимости) майнинга за последние 12 месяцев - 5%.
PS: расчеты сделаны исходя из использования ASIC Miner S19 Pro (110 TH/s, 3250W), купленного по минимальной цене очень крупных партий (1800 долларов), накладные расходы дата-центра - 5% от добычи (временный выход майнеров из строя, аренда помещений, работа персонала)
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Додано: Нед 18 жов, 2020 11:32
J написав: Zebra написав:
, Денег много, биткоина мало.
вопрос в том зачем людям покупать биткоин,
для расчетов он неудобный из-за постоянно меняющегося курса
как инструмент для трансграничного движения крупного капитала, спекуляций, долгосрочной инвестиции
к примеру у китайского капитала существуют ограничения на его бегство из страны, в том числе покупка криптовалюты на полулегальном положении там
но создать/купить китайскую ферму по добыче биткоина запрета нет
таким образом за пару лет, можно намайнить битков, окупив инвестиции и легально ими владеть, фактически китайский капитал перетек в криптовалюту, инвестор может покинуть страну и свободно распоряжаться своими битками - власти не могут заставить его продать или предъявить обвинения, т.к. он получил их легально
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