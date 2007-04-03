Додано: Суб 17 жов, 2020 14:41

Решил пересчитать на сегодня себестоимость добычи биткоина на майнерах нового поколения (старые после халвинга просто перестали быть эффективными и активно заменяются, или уже заменены).



Итого, без учета амортизации майнеров и накладных расходов дата-центра:

- при стоимости э/э $0,03 кВтч - 3393 долларов;

- при стоимости э/э $0,04 кВтч - 4524 долларов;

- при стоимости э/э $0,05 кВтч - 5565 долларов;

- при стоимости э/э $0,06 кВтч - 6786 долларов.



С учетом амортизации майнеров без накладных расходов дата-центра:

- при стоимости э/э $0,03 кВтч - 9441 долларов;

- при стоимости э/э $0,04 кВтч - 10096 долларов;

- при стоимости э/э $0,05 кВтч - 11613 долларов;

- при стоимости э/э $0,06 кВтч - 12834 долларов.



С учетом амортизации майнеров и накладных расходов дата-центра:

- при стоимости э/э $0,03 кВтч - 10006 долларов;

- при стоимости э/э $0,04 кВтч - 10661 долларов;

- при стоимости э/э $0,05 кВтч - 12178 долларов;

- при стоимости э/э $0,06 кВтч - 13399 долларов.



Как видим, себестоимость неплохо так давит снизу на цену монеты после халвинга. Среднемесячное увеличение сложности (а значит и себестоимости) майнинга за последние 12 месяцев - 5%.



PS: расчеты сделаны исходя из использования ASIC Miner S19 Pro (110 TH/s, 3250W), купленного по минимальной цене очень крупных партий (1800 долларов), накладные расходы дата-центра - 5% от добычи (временный выход майнеров из строя, аренда помещений, работа персонала)