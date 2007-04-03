|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 жов, 2020 19:21
osafly написав: Zebra написав:
Биток скоро пустити гигантскую свечу вверх. 11500 вход на пол котлеты.
Стоп на 11200.
Гигантская это сколько?? 11900
Как бы он по настоящему свечу в Ад не спустил,после 3 ноября,до 8.5К,вот то будет знатная свеча в пол.
+ 2-3к за неделю.
Я вижу поход на 14-15кк уже вот начался
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 8984
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1070 раз.
- Подякували: 1513 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 19 жов, 2020 20:13
-
andrein
-
-
- Повідомлень: 831
- З нами з: 21.10.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 231 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 жов, 2020 22:38
Zebra написав: osafly написав: Zebra написав:
Биток скоро пустити гигантскую свечу вверх. 11500 вход на пол котлеты.
Стоп на 11200.
Гигантская это сколько?? 11900
Как бы он по настоящему свечу в Ад не спустил,после 3 ноября,до 8.5К,вот то будет знатная свеча в пол.
+ 2-3к за неделю.
Я вижу поход на 14-15кк уже вот начался
Зебра,поход на 15К,только через дверь 8.5К +-,других путей нет! хотя,есть еще запасная дверь-Трамподверь-единственная надежда спекулянтов! А сейчас,ракета снова пошла пахать носом землю
Не взлетается пока
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 653
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Автор77
і 4 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|66188
|193571726
|
|
|7253
|1663635
|
Нед 18 жов, 2020 18:49
ЛОБ
|
|38
|49602
|
|