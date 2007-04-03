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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2002200320042005

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 167
1) дно вже було пройдено
28%
46
2) не нижче 3500
12%
20
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
34%
57
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 19:21

  osafly написав:
  Zebra написав:Биток скоро пустити гигантскую свечу вверх. 11500 вход на пол котлеты.
Стоп на 11200.


Гигантская это сколько?? 11900 :mrgreen: Как бы он по настоящему свечу в Ад не спустил,после 3 ноября,до 8.5К,вот то будет знатная свеча в пол.

+ 2-3к за неделю.
Я вижу поход на 14-15кк уже вот начался
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 20:13

  Zebra написав:
  osafly написав:Я вижу поход на 14-15кк уже вот начался


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andrein
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 22:38

  Zebra написав:
  osafly написав:
  Zebra написав:Биток скоро пустити гигантскую свечу вверх. 11500 вход на пол котлеты.
Стоп на 11200.


Гигантская это сколько?? 11900 :mrgreen: Как бы он по настоящему свечу в Ад не спустил,после 3 ноября,до 8.5К,вот то будет знатная свеча в пол.

+ 2-3к за неделю.
Я вижу поход на 14-15кк уже вот начался


Зебра,поход на 15К,только через дверь 8.5К +-,других путей нет! хотя,есть еще запасная дверь-Трамподверь-единственная надежда спекулянтов! А сейчас,ракета снова пошла пахать носом землю :mrgreen: Не взлетается пока
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 23:04

  osafly написав:Зебра,поход на 15К,только через дверь 8.5К +-,других путей нет! хотя,есть еще запасная дверь-Трамподверь-единственная надежда спекулянтов! А сейчас,ракета снова пошла пахать носом землю :mrgreen: Не взлетается пока

Азия ночью скажет свое слово. Ожидаю пробоя 12к.
Zebra
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