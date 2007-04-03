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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 жов, 2020 19:21
osafly написав: Zebra написав:
Биток скоро пустити гигантскую свечу вверх. 11500 вход на пол котлеты.
Стоп на 11200.
Гигантская это сколько?? 11900
Как бы он по настоящему свечу в Ад не спустил,после 3 ноября,до 8.5К,вот то будет знатная свеча в пол.
+ 2-3к за неделю.
Я вижу поход на 14-15кк уже вот начался
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Додано: Пон 19 жов, 2020 20:13
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Додано: Пон 19 жов, 2020 22:38
Zebra написав: osafly написав: Zebra написав:
Биток скоро пустити гигантскую свечу вверх. 11500 вход на пол котлеты.
Стоп на 11200.
Гигантская это сколько?? 11900
Как бы он по настоящему свечу в Ад не спустил,после 3 ноября,до 8.5К,вот то будет знатная свеча в пол.
+ 2-3к за неделю.
Я вижу поход на 14-15кк уже вот начался
Зебра,поход на 15К,только через дверь 8.5К +-,других путей нет! хотя,есть еще запасная дверь-Трамподверь-единственная надежда спекулянтов! А сейчас,ракета снова пошла пахать носом землю
Не взлетается пока
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Додано: Пон 19 жов, 2020 23:04
osafly написав:
Зебра,поход на 15К,только через дверь 8.5К +-,других путей нет! хотя,есть еще запасная дверь-Трамподверь-единственная надежда спекулянтов! А сейчас,ракета снова пошла пахать носом землю
Не взлетается пока
Азия ночью скажет свое слово. Ожидаю пробоя 12к.
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Zebra
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Додано: Вів 20 жов, 2020 10:33
Банан у всех работает нормально??Что то страница вообще не загружается
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osafly
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Додано: Вів 20 жов, 2020 10:49
osafly написав:
Банан у всех работает нормально??Что то страница вообще не загружается
Сайт Binance прилёг
Команда разработчиков проводит небольшие технические работы. Можно пока использовать мобильное приложение (iOS / Android ) или приложение для PC (Windows / MacOs) .
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Додано: Вів 20 жов, 2020 13:38
Так-с, пробой немного откладывается, азиаты уже не те, но это дело уже считанных часов - потом новые горизонты. 14к как минимум
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Zebra
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Додано: Вів 20 жов, 2020 13:49
Тоже думаю, что рост уже скоро, разве что обстоятельства существенно изменятся.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 14:02
Что интересно,снова вся альта ушла в минуса при медленном росте деда..И объемы по ним,упали так...хорошенько
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Додано: Вів 20 жов, 2020 14:10
Zebra написав:
Так-с, пробой немного откладывается, азиаты уже не те, но это дело уже считанных часов - потом новые горизонты. 14к как минимум
Альты дохлые при этом
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