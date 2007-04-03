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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 жов, 2020 14:13
lrs7719 написав: Zebra написав:
Так-с, пробой немного откладывается, азиаты уже не те, но это дело уже считанных часов - потом новые горизонты. 14к как минимум
Альты дохлые при этом
Дед после халвинга недооценен.
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Zebra
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Додано: Вів 20 жов, 2020 14:18
Zebra написав: lrs7719 написав: Zebra написав:
Так-с, пробой немного откладывается, азиаты уже не те, но это дело уже считанных часов - потом новые горизонты. 14к как минимум
Альты дохлые при этом
Дед после халвинга недооценен.
Ну да,а остальное просто пипец как перегрето,ползая на пузе..И послехалвинговый Кэш и предхалвинговый Зэк..И ЕОС никак из нокаута мартовского не выйдет,все лежит в коме..
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osafly
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Додано: Вів 20 жов, 2020 14:22
osafly написав:
Ну да,а остальное просто пипец как перегрето,ползая на пузе..И послехалвинговый Кэш и предхалвинговый Зэк..И ЕОС никак из нокаута мартовского не выйдет,все лежит в коме..
Я думаю ZEC уже отыграл халвинг, что дальше будет - сложно сказать.
EOS как я понял - переоцененная монета, на том подскоке +20% за день, все кто мог выпрыгнули и перекрестились.
Кэш - хз.
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Zebra
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Додано: Вів 20 жов, 2020 14:56
Zebra написав: osafly написав:
Ну да,а остальное просто пипец как перегрето,ползая на пузе..И послехалвинговый Кэш и предхалвинговый Зэк..И ЕОС никак из нокаута мартовского не выйдет,все лежит в коме..
Я думаю ZEC уже отыграл халвинг, что дальше будет - сложно сказать.
75 недавно по сравнению с 100 в августе как-то скромно. По рыночной доле в треть монеры тоже так себе. При этом других конкурентов не видно, дашка уже давно не та, хотя даже она выше по капитализации. Зеку есть куда расти, лишь бы они сами поняли, чего хотят.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 15:03
Сегодняшний день,прекрасный показатель рынка крипты в целом.Лишних денег-тут нет,однозначно.Чтобы возбудить дедушку к акту роста,приходится весь рынок-фактически обескровить,изъяв и перелив деньгу,практически из всей ликвидной(торгуемой) более менее альты.Само по себе,у дедушки не встает.Нет новых покупателей и инвесторов и даже спекулянтов новых на данный актив,так...кукл гоняет туда-сюда,облапошивая немногочисленных хомяков.Закрытый клуб!
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osafly
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