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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2003200420052006

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 167
1) дно вже було пройдено
28%
46
2) не нижче 3500
12%
20
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
34%
57
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 14:13

  lrs7719 написав:
  Zebra написав:Так-с, пробой немного откладывается, азиаты уже не те, но это дело уже считанных часов - потом новые горизонты. 14к как минимум


Альты дохлые при этом

Дед после халвинга недооценен.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 14:18

  Zebra написав:
  lrs7719 написав:
  Zebra написав:Так-с, пробой немного откладывается, азиаты уже не те, но это дело уже считанных часов - потом новые горизонты. 14к как минимум


Альты дохлые при этом

Дед после халвинга недооценен.


Ну да,а остальное просто пипец как перегрето,ползая на пузе..И послехалвинговый Кэш и предхалвинговый Зэк..И ЕОС никак из нокаута мартовского не выйдет,все лежит в коме..
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 14:22

  osafly написав:Ну да,а остальное просто пипец как перегрето,ползая на пузе..И послехалвинговый Кэш и предхалвинговый Зэк..И ЕОС никак из нокаута мартовского не выйдет,все лежит в коме..

Я думаю ZEC уже отыграл халвинг, что дальше будет - сложно сказать.
EOS как я понял - переоцененная монета, на том подскоке +20% за день, все кто мог выпрыгнули и перекрестились.
Кэш - хз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 14:56

  Zebra написав:
  osafly написав:Ну да,а остальное просто пипец как перегрето,ползая на пузе..И послехалвинговый Кэш и предхалвинговый Зэк..И ЕОС никак из нокаута мартовского не выйдет,все лежит в коме..

Я думаю ZEC уже отыграл халвинг, что дальше будет - сложно сказать.

75 недавно по сравнению с 100 в августе как-то скромно. По рыночной доле в треть монеры тоже так себе. При этом других конкурентов не видно, дашка уже давно не та, хотя даже она выше по капитализации. Зеку есть куда расти, лишь бы они сами поняли, чего хотят.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 15:03

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Сегодняшний день,прекрасный показатель рынка крипты в целом.Лишних денег-тут нет,однозначно.Чтобы возбудить дедушку к акту роста,приходится весь рынок-фактически обескровить,изъяв и перелив деньгу,практически из всей ликвидной(торгуемой) более менее альты.Само по себе,у дедушки не встает.Нет новых покупателей и инвесторов и даже спекулянтов новых на данный актив,так...кукл гоняет туда-сюда,облапошивая немногочисленных хомяков.Закрытый клуб!
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 16:33

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Пилят альту капец...дед растет-альта падает,дед отскакивает на 50-60баксов,альта продолжает падать.Ада-Линк,уже на 10% слились за сутки на этом "росте".Вопрос-нах.. такой рост,когда ростет один актив,увеличивая и без того свою доминацию..Только не надо тут писать,что дедушка-это конфетка и его на всех не хватает,а остальное какашка.
osafly
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