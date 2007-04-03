Дед после халвинга недооценен.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 жов, 2020 14:13
Додано: Вів 20 жов, 2020 14:18
Ну да,а остальное просто пипец как перегрето,ползая на пузе..И послехалвинговый Кэш и предхалвинговый Зэк..И ЕОС никак из нокаута мартовского не выйдет,все лежит в коме..
Додано: Вів 20 жов, 2020 14:22
Я думаю ZEC уже отыграл халвинг, что дальше будет - сложно сказать.
EOS как я понял - переоцененная монета, на том подскоке +20% за день, все кто мог выпрыгнули и перекрестились.
Кэш - хз.
Додано: Вів 20 жов, 2020 14:56
75 недавно по сравнению с 100 в августе как-то скромно. По рыночной доле в треть монеры тоже так себе. При этом других конкурентов не видно, дашка уже давно не та, хотя даже она выше по капитализации. Зеку есть куда расти, лишь бы они сами поняли, чего хотят.
Додано: Вів 20 жов, 2020 15:03
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Сегодняшний день,прекрасный показатель рынка крипты в целом.Лишних денег-тут нет,однозначно.Чтобы возбудить дедушку к акту роста,приходится весь рынок-фактически обескровить,изъяв и перелив деньгу,практически из всей ликвидной(торгуемой) более менее альты.Само по себе,у дедушки не встает.Нет новых покупателей и инвесторов и даже спекулянтов новых на данный актив,так...кукл гоняет туда-сюда,облапошивая немногочисленных хомяков.Закрытый клуб!
Додано: Вів 20 жов, 2020 16:33
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Пилят альту капец...дед растет-альта падает,дед отскакивает на 50-60баксов,альта продолжает падать.Ада-Линк,уже на 10% слились за сутки на этом "росте".Вопрос-нах.. такой рост,когда ростет один актив,увеличивая и без того свою доминацию..Только не надо тут писать,что дедушка-это конфетка и его на всех не хватает,а остальное какашка.
Додано: Вів 20 жов, 2020 17:19
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Мне кажется к народу приходит понимание, что выживет, в итоге, один дед. Сожрав всех своих детей и внуков.
Додано: Вів 20 жов, 2020 19:46
Zebra По эфиру Вы по-прежнему считаете, что будет 500-600 долларов или он тоже уже своё отыграл?
Додано: Вів 20 жов, 2020 20:01
Биток будет по 20к, эфир по 500-600
Сегодня биток силен, потому что быки почувствовали кровь медведей за уровнем 12000. Я ее ещё вчера почувствовал. Что этот возврат на 11500 уже прямая дорога на 12000+ потом будет свеча недельная на 14к и дальше закрепление, борьба с медведями при попытках одолеть уровень 15к
Додано: Вів 20 жов, 2020 20:36
Интересно, откуда кто то знает. что будет.Глядя на графики. кажется. что никто совсем не знает. что будет.
Что сейчас важно, то это принятие пакета на 1 трл для поддержки экономики.В этом сл рост дальше неизбежен.Иначе падаем.куда это тоже вопрос.Низко маловероятно, т к очевидно. что биток скупают и очень бодро.
На момент редкое явление - альты не поддержали рост битка.в смысле, даже в противоход попадали.Причина - нет ликвидности на рынке.Тут же и замечание. что мало стейблкоинов пока в обороте.Вероятно доминация подрастёт ещё на 1-2%, потом альты активизируются.
ПС для эфира 500-600 это очень мало(в перспективе).Когда запустят стейкинг. спрос на монеты вырастет.
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