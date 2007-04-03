Кучинелли написав:Интересно, откуда кто то знает. что будет.Глядя на графики. кажется. что никто совсем не знает. что будет. Что сейчас важно, то это принятие пакета на 1 трл для поддержки экономики.В этом сл рост дальше неизбежен.Иначе падаем.куда это тоже вопрос.Низко маловероятно, т к очевидно. что биток скупают и очень бодро. На момент редкое явление - альты не поддержали рост битка.в смысле, даже в противоход попадали.Причина - нет ликвидности на рынке.Тут же и замечание. что мало стейблкоинов пока в обороте.Вероятно доминация подрастёт ещё на 1-2%, потом альты активизируются. ПС для эфира 500-600 это очень мало(в перспективе).Когда запустят стейкинг. спрос на монеты вырастет.
До выборов следующий stimulus bill принят вряд ли будет. С этим уже согласны по большей части и республиканцы, и демократы. Так что будущие 2-3 недели рынки остаются в растерянности
airmax78 написав:Мне кажется к народу приходит понимание, что выживет, в итоге, один дед. Сожрав всех своих детей и внуков.
Пока дед - единственный в крипте кандидат в инвестиционные активы. Все остальные монеты плюс-минус отыгрывают то, что их командами вложено/вкладывается в технологии, маркет-плейс и раскрутку. Институционального спроса, ИМХО, в альтах еще долго не предвидится. Но повторение хайпа 2017-го года таки возможно - альты будут аццки тарить жадные и глупые хомки, когда (если) биток сильно рванет вверх и станет для них дорогим и перекупленным