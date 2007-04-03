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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2005200620072008>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 167
1) дно вже було пройдено
28%
46
2) не нижче 3500
12%
20
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
34%
57
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 20:47

  Кучинелли написав:Интересно, откуда кто то знает. что будет.Глядя на графики. кажется. что никто совсем не знает. что будет.
Что сейчас важно, то это принятие пакета на 1 трл для поддержки экономики.В этом сл рост дальше неизбежен.Иначе падаем.куда это тоже вопрос.Низко маловероятно, т к очевидно. что биток скупают и очень бодро.
На момент редкое явление - альты не поддержали рост битка.в смысле, даже в противоход попадали.Причина - нет ликвидности на рынке.Тут же и замечание. что мало стейблкоинов пока в обороте.Вероятно доминация подрастёт ещё на 1-2%, потом альты активизируются.
ПС для эфира 500-600 это очень мало(в перспективе).Когда запустят стейкинг. спрос на монеты вырастет.


До выборов следующий stimulus bill принят вряд ли будет. С этим уже согласны по большей части и республиканцы, и демократы. Так что будущие 2-3 недели рынки остаются в растерянности
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 20:52

  airmax78 написав:Мне кажется к народу приходит понимание, что выживет, в итоге, один дед. Сожрав всех своих детей и внуков.


Пока дед - единственный в крипте кандидат в инвестиционные активы. Все остальные монеты плюс-минус отыгрывают то, что их командами вложено/вкладывается в технологии, маркет-плейс и раскрутку. Институционального спроса, ИМХО, в альтах еще долго не предвидится. Но повторение хайпа 2017-го года таки возможно - альты будут аццки тарить жадные и глупые хомки, когда (если) биток сильно рванет вверх и станет для них дорогим и перекупленным
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 21:32

Zec завалився
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 21:44

  greenozon написав:Zec завалився
-10%

Неужто сценарий "слив-перелив" ?
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 21:49

  greenozon написав:Zec завалився
-10%

Всё-таки не на 10%. Вместе с монерой просел, хотя и не так сильно. Вот YFI упал почти до уровня деда.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 23:31

  phantom_systems написав:
  greenozon написав:Zec завалився
-10%

Всё-таки не на 10%. Вместе с монерой просел, хотя и не так сильно. Вот YFI упал почти до уровня деда.

У YFI есть причина в преследовании создателя.Он лоханулся со следующей монетой.Не предусмотрел защиту и хакеры вывели 15 лимонов.Теперь ему светит суд и личное преследование.такой фон отыгрывает цена.Сектор дефай некорректно сравнивать с обычным по волатильности.Они в разы быстрее и растут и падают.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 23:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  zРадио написав:До выборов следующий stimulus bill принят вряд ли будет. С этим уже согласны по большей части и республиканцы, и демократы. Так что будущие 2-3 недели рынки остаются в растерянности


Тогда более точно - в неопределённости.Это не даст возможности далеко уйти.
ПС просто личное - хотел бы увидеть отвязку битка от фонды, чтобы убедиться что когда манипулю нужно, то он повернёт куда захочет.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 23:56

  Кучинелли написав:ПС просто личное - хотел бы увидеть отвязку битка от фонды, чтобы убедиться что когда манипулю нужно, то он повернёт куда захочет.


ИМХО, дед не столько к фонде привязан, сколько к фундаменту, который и на фонду давит так же сильно. Помнишь 2018-й год - первую половину года дед корректировался от мега-пампа 2017-го, а вторую половину года сначала держался-держался-держался на 6700, и под конец обвалился на 3400. Фонда тогда тоже сильно упала, хотя экономических причин для этого было ноль - продажи и прибыли корпораций стабильно росли. Но ФРС, падла, начала повышать ставку, и из активов с переменной прибылью капитал пошел в увеличившие доходность трежеря и бонды.

Сорян, если говорю итак очевидное, но важно понимать, что не волатильность фонды - причина волатильности крипты, а общая и для первой, и для последней фундаментальная первопричина.

Почему у меня и большие надежды на деда в 2021-м - количественное смягчение, вероятно, еще будет продолжаться (у Минфина США других вариантов покрытия дефицита бюджета и внешней торговли попросту не будет), а значит росту будет способствовать не только фактор пост-халвингового снижения инфляции, а и фундаментальное окружение
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 12:19

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

12,2к - дальше только вверх.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 12:23

  Zebra написав:12,2к - дальше только вверх.

А как же поход на 8.5? Все приготовили каклеты.
airmax78
 
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