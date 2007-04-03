Кучинелли написав:Интересно, откуда кто то знает. что будет.Глядя на графики. кажется. что никто совсем не знает. что будет. Что сейчас важно, то это принятие пакета на 1 трл для поддержки экономики.В этом сл рост дальше неизбежен.Иначе падаем.куда это тоже вопрос.Низко маловероятно, т к очевидно. что биток скупают и очень бодро. На момент редкое явление - альты не поддержали рост битка.в смысле, даже в противоход попадали.Причина - нет ликвидности на рынке.Тут же и замечание. что мало стейблкоинов пока в обороте.Вероятно доминация подрастёт ещё на 1-2%, потом альты активизируются. ПС для эфира 500-600 это очень мало(в перспективе).Когда запустят стейкинг. спрос на монеты вырастет.
До выборов следующий stimulus bill принят вряд ли будет. С этим уже согласны по большей части и республиканцы, и демократы. Так что будущие 2-3 недели рынки остаются в растерянности
airmax78 написав:Мне кажется к народу приходит понимание, что выживет, в итоге, один дед. Сожрав всех своих детей и внуков.
Пока дед - единственный в крипте кандидат в инвестиционные активы. Все остальные монеты плюс-минус отыгрывают то, что их командами вложено/вкладывается в технологии, маркет-плейс и раскрутку. Институционального спроса, ИМХО, в альтах еще долго не предвидится. Но повторение хайпа 2017-го года таки возможно - альты будут аццки тарить жадные и глупые хомки, когда (если) биток сильно рванет вверх и станет для них дорогим и перекупленным
Всё-таки не на 10%. Вместе с монерой просел, хотя и не так сильно. Вот YFI упал почти до уровня деда.
У YFI есть причина в преследовании создателя.Он лоханулся со следующей монетой.Не предусмотрел защиту и хакеры вывели 15 лимонов.Теперь ему светит суд и личное преследование.такой фон отыгрывает цена.Сектор дефай некорректно сравнивать с обычным по волатильности.Они в разы быстрее и растут и падают.
zРадио написав:До выборов следующий stimulus bill принят вряд ли будет. С этим уже согласны по большей части и республиканцы, и демократы. Так что будущие 2-3 недели рынки остаются в растерянности
Тогда более точно - в неопределённости.Это не даст возможности далеко уйти. ПС просто личное - хотел бы увидеть отвязку битка от фонды, чтобы убедиться что когда манипулю нужно, то он повернёт куда захочет.
Кучинелли написав:ПС просто личное - хотел бы увидеть отвязку битка от фонды, чтобы убедиться что когда манипулю нужно, то он повернёт куда захочет.
ИМХО, дед не столько к фонде привязан, сколько к фундаменту, который и на фонду давит так же сильно. Помнишь 2018-й год - первую половину года дед корректировался от мега-пампа 2017-го, а вторую половину года сначала держался-держался-держался на 6700, и под конец обвалился на 3400. Фонда тогда тоже сильно упала, хотя экономических причин для этого было ноль - продажи и прибыли корпораций стабильно росли. Но ФРС, падла, начала повышать ставку, и из активов с переменной прибылью капитал пошел в увеличившие доходность трежеря и бонды.
Сорян, если говорю итак очевидное, но важно понимать, что не волатильность фонды - причина волатильности крипты, а общая и для первой, и для последней фундаментальная первопричина.
Почему у меня и большие надежды на деда в 2021-м - количественное смягчение, вероятно, еще будет продолжаться (у Минфина США других вариантов покрытия дефицита бюджета и внешней торговли попросту не будет), а значит росту будет способствовать не только фактор пост-халвингового снижения инфляции, а и фундаментальное окружение