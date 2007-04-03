Додано: Вів 20 жов, 2020 23:56

Кучинелли написав: ПС просто личное - хотел бы увидеть отвязку битка от фонды, чтобы убедиться что когда манипулю нужно, то он повернёт куда захочет. ПС просто личное - хотел бы увидеть отвязку битка от фонды, чтобы убедиться что когда манипулю нужно, то он повернёт куда захочет.

ИМХО, дед не столько к фонде привязан, сколько к фундаменту, который и на фонду давит так же сильно. Помнишь 2018-й год - первую половину года дед корректировался от мега-пампа 2017-го, а вторую половину года сначала держался-держался-держался на 6700, и под конец обвалился на 3400. Фонда тогда тоже сильно упала, хотя экономических причин для этого было ноль - продажи и прибыли корпораций стабильно росли. Но ФРС, падла, начала повышать ставку, и из активов с переменной прибылью капитал пошел в увеличившие доходность трежеря и бонды.Сорян, если говорю итак очевидное, но важно понимать, что не волатильность фонды - причина волатильности крипты, а общая и для первой, и для последней фундаментальная первопричина.Почему у меня и большие надежды на деда в 2021-м - количественное смягчение, вероятно, еще будет продолжаться (у Минфина США других вариантов покрытия дефицита бюджета и внешней торговли попросту не будет), а значит росту будет способствовать не только фактор пост-халвингового снижения инфляции, а и фундаментальное окружение