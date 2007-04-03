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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 жов, 2020 12:41
phantom_systems написав: greenozon написав:
Zec завалився
-10%
Всё-таки не на 10%. Вместе с монерой просел, хотя и не так сильно. Вот YFI упал почти до уровня деда.
По вчерашнему падению хуже zec только дефаи во главе с LINK. Но Link отыграет, а вот по zec - большие вопросы.
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Додано: Сер 21 жов, 2020 13:20
airmax78 написав: Zebra написав:
12,2к - дальше только вверх.
А как же поход на 8.5? Все приготовили каклеты.
С котлетами и останутся. Я всех предупреждал, чтоб ниже 10к - забыли уже надолго.
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