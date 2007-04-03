По вчерашнему падению хуже zec только дефаи во главе с LINK. Но Link отыграет, а вот по zec - большие вопросы.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 жов, 2020 12:41
Додано: Сер 21 жов, 2020 13:20
Додано: Сер 21 жов, 2020 13:53
Все будет!Спокойствие и только спокойствие.Сейчас быки поймают несколько оргазмов,а потом придет она...жесткая и беспощадная паранойя с обсервациями и памперсами Альта если не оторвется сейчас со шнурка в небо,будет укатана под асфальт и замурована заживо при первом пуке дедушки-маразматика
Имеем аномалию,рост Биткоина порядка 800$(8%) на моменте,за несколько дней и падение альты при этом на 10-20% Нужно ли объяснять что с ней будет,при возврате биткоина хотя бы на исходник роста??
Додано: Сер 21 жов, 2020 15:18
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Думаю биток скупает крупный капитал, которому из печатного станка наливают свежую эмиссию. В этом сценарии центробанков не важно куда пойдут деньги, важно чтоб деньги шагали.
Додано: Сер 21 жов, 2020 15:36
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Боты его скупают,а не крупный капитал.Дуют пузырь на ровном месте,надуют и сольют к едреней фене.Транза прошла пару часов назад,все по фен-шую,до выборов постараются загнать максимально возможно,а на альту похоже всем пофиг..Деньги если б реальные шли в этот сектор,то росло бы все по малу,пусть с отставанием,но росло.Какая разница на чем делать деньги,на битке,или на топовой альте??Но нет же,загоняют всего навсего один актив-локомотивный,имеющий влияние на все остальное....а остальное,в джопе,потому как нет финансов и денег на все.Денег нет на рынке,в отличие от 2017.Рано или поздно,это даст о себе знать "шумным падением шкафа с 15 этажа" Трамп еще подкинет дров на последок..Перед выборами,ему армагедон не нужен.
|