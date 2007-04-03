Додано: Сер 21 жов, 2020 16:26

lrs7719 написав: osafly написав: Боты его скупают,а не крупный капитал. Денег нет на рынке,в отличие от 2017 Боты его скупают,а не крупный капитал. Денег нет на рынке,в отличие от 2017



А боты деньги в тумбочке берут? А боты деньги в тумбочке берут?

Zebra написав: В 2017 году я заводил свою котлету и скупал крипту, затем перекидывал на Bitfinex, у меня вышло +5% к котлете в USD на ровном месте. Вот тогда да, был пузырь, реальных денег было в обрез. А сейчас деньги есть.



А чего только стоит капитализация стейблкоинов, которых уже эквивалент $21,59 млрд



https://cryptoslate.com/cryptos/stablecoin/ В 2017 году я заводил свою котлету и скупал крипту, затем перекидывал на Bitfinex, у меня вышло +5% к котлете в USD на ровном месте. Вот тогда да, был пузырь, реальных денег было в обрез. А сейчас деньги есть.А чего только стоит капитализация стейблкоинов, которых уже эквивалент $21,59 млрд

Вы что,не понимаете что я имел ввиду??Объясняю,боты гоняют это дело все по кругу,бирживые боты и "кукло-боты" создавая массовку и повышенный ажиотаж на актив.Или мне Вам объяснять как делаются пампы из ничего и на пустом месте выборочных монет?? Сомневаюсь что прям таки капитал кинулся скупать биткоин по 11-12К Ага,счас...Люди имеющие реальные деньги,не такие дэбилы и скупили или будут его скупать по более адекватным и реальным ценам,к котором он и прийдет,по истечении этой небольшой,минипамповой истерии..Ну так заводили однозначно на бычьем рынке.Ну заведите сейчас,чисто ради пробы..Получится с прибылью?? На Куне цены один в один с Бананом зачастую,а в связи с малым оборотом,там все отстает,как СССР от Америки,на пару шагов.Ну если только не поставить в надежде на пролив чего нибудь,но можно ждать сутками-тогда будет прибыль.Актив на Банане меняется ежесекундно,здесь заявки висят со времен Ленина.. пытался в свое время переводить и в Рипле и Стелларе крипту,но пока купишь по приблизительным котировкам Банана и не смотря на мгновенный и ничегнестоящий перевод этих криптовалют,несколько минут-уже 1-2% процента ушло...то в плюс,то в минус.Лучше USDT-ничего не было и купить можно было дешевле офиц.курса и перевести за 2бакса фиксированную сумму,сейчас конечно комиссии конские А на кой объясните мне х..р те Кунакоды с +2.5% к сумме покупать,если можно за те же комиссии,даже дешевде 1.5% завести на Куну с карты напрямую.