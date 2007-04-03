По вчерашнему падению хуже zec только дефаи во главе с LINK. Но Link отыграет, а вот по zec - большие вопросы.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 жов, 2020 12:41
Додано: Сер 21 жов, 2020 13:20
Додано: Сер 21 жов, 2020 13:53
Все будет!Спокойствие и только спокойствие.Сейчас быки поймают несколько оргазмов,а потом придет она...жесткая и беспощадная паранойя с обсервациями и памперсами Альта если не оторвется сейчас со шнурка в небо,будет укатана под асфальт и замурована заживо при первом пуке дедушки-маразматика
Имеем аномалию,рост Биткоина порядка 800$(8%) на моменте,за несколько дней и падение альты при этом на 10-20% Нужно ли объяснять что с ней будет,при возврате биткоина хотя бы на исходник роста??
Додано: Сер 21 жов, 2020 15:18
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Думаю биток скупает крупный капитал, которому из печатного станка наливают свежую эмиссию. В этом сценарии центробанков не важно куда пойдут деньги, важно чтоб деньги шагали.
Додано: Сер 21 жов, 2020 15:36
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Боты его скупают,а не крупный капитал.Дуют пузырь на ровном месте,надуют и сольют к едреней фене.Транза прошла пару часов назад,все по фен-шую,до выборов постараются загнать максимально возможно,а на альту похоже всем пофиг..Деньги если б реальные шли в этот сектор,то росло бы все по малу,пусть с отставанием,но росло.Какая разница на чем делать деньги,на битке,или на топовой альте??Но нет же,загоняют всего навсего один актив-локомотивный,имеющий влияние на все остальное....а остальное,в джопе,потому как нет финансов и денег на все.Денег нет на рынке,в отличие от 2017.Рано или поздно,это даст о себе знать "шумным падением шкафа с 15 этажа" Трамп еще подкинет дров на последок..Перед выборами,ему армагедон не нужен.
Додано: Сер 21 жов, 2020 16:02
Не соглашусь. Сегодня я с куны выводил гривну через их коды. За куна-гривну доплачивают +2.5% реальной гривной. Заявка провисела примерно полчаса и нашелся покупатель.
В 2017 году я заводил свою котлету и скупал крипту, затем перекидывал на Bitfinex, у меня вышло +5% к котлете в USD на ровном месте. Вот тогда да, был пузырь, реальных денег было в обрез. А сейчас деньги есть.
А чего только стоит капитализация стейблкоинов, которых уже эквивалент $21,59 млрд
Додано: Сер 21 жов, 2020 16:18
А боты деньги в тумбочке берут? И откуда в 2017 деньги то взялись? В 2017 году не деньги в избытки были, а массовый психоз что мол изобрели наконец-то альтернативу фиату и кто первый влезет тот и будет распределять блага для остальных. Да даже на этом форуме ёлки с фиата собирались жечь... Жадности и глупости было много - а вот рынка и денег на нём не так уж и много. Расплата пришла быстро заодно сделали и прививку от дураков.
Додано: Сер 21 жов, 2020 16:26
Вы что,не понимаете что я имел ввиду??Объясняю,боты гоняют это дело все по кругу,бирживые боты и "кукло-боты" создавая массовку и повышенный ажиотаж на актив.Или мне Вам объяснять как делаются пампы из ничего и на пустом месте выборочных монет?? Сомневаюсь что прям таки капитал кинулся скупать биткоин по 11-12К Ага,счас...Люди имеющие реальные деньги,не такие дэбилы и скупили или будут его скупать по более адекватным и реальным ценам,к котором он и прийдет,по истечении этой небольшой,минипамповой истерии..
Ну так заводили однозначно на бычьем рынке.Ну заведите сейчас,чисто ради пробы..Получится с прибылью?? На Куне цены один в один с Бананом зачастую,а в связи с малым оборотом,там все отстает,как СССР от Америки,на пару шагов.Ну если только не поставить в надежде на пролив чего нибудь,но можно ждать сутками-тогда будет прибыль.Актив на Банане меняется ежесекундно,здесь заявки висят со времен Ленина.. пытался в свое время переводить и в Рипле и Стелларе крипту,но пока купишь по приблизительным котировкам Банана и не смотря на мгновенный и ничегнестоящий перевод этих криптовалют,несколько минут-уже 1-2% процента ушло...то в плюс,то в минус.Лучше USDT-ничего не было и купить можно было дешевле офиц.курса и перевести за 2бакса фиксированную сумму,сейчас конечно комиссии конские А на кой объясните мне х..р те Кунакоды с +2.5% к сумме покупать,если можно за те же комиссии,даже дешевде 1.5% завести на Куну с карты напрямую.
Востаннє редагувалось osafly в Сер 21 жов, 2020 16:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 21 жов, 2020 16:36
Додано: Сер 21 жов, 2020 16:40
А-га,именно так и есть.С бесценным биткоином,сегодня стоящим 12К,а завтра быть может 7К...или вообще ничего,бо его хакеры его спиз...,взломав Вашу биржу,компьютер,или Вы потеряли свой леджер!И на который,Вы ничего,абсолютно ничего не купите,не воспользовавшись услагами банков и не обменяв Ваш никому не нужный код нулей и палочек,на обесценившийся фиат.
Востаннє редагувалось osafly в Сер 21 жов, 2020 16:42, всього редагувалось 1 раз.
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