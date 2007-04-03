osafly написав: Вы что,не понимаете что я имел ввиду??Объясняю,боты гоняют это дело все по кругу,бирживые боты и "кукло-боты" создавая массовку и повышенный ажиотаж на актив.Или мне Вам объяснять как делаются пампы из ничего и на пустом месте выборочных монет?? Сомневаюсь что прям таки капитал кинулся скупать биткоин по 11-12К Ага,счас...Люди имеющие реальные деньги,не такие дэбилы и скупили или будут его скупать по более адекватным и реальным ценам,к котором он и прийдет,по истечении этой небольшой,минипамповой истерии..
Не все живут от зарплаты к зарплате. Люди покупают странные вещи - участки на Луне и Марсе, винтажные машины, акции каких то яблочных компаний, хипстерские стартапы в гаражах. Бывает - влетают на деньги, а бывает - делают иксы. Покурите историю штатов - многие вещи станут понятны. Да хоть того же Драйзера. Вот на всякий случай покупают и крипту. Почему бы и нет? А цена как хумана - может идти куда хочет.
osafly написав:На Куне цены один в один с Бананом зачастую,а в связи с малым оборотом,там все отстает
Так я про что и говорю. В 2017 году на Куне цены отставали от мировых в гривнах до 10%, что с лихвой покрывало и комиссию за ввод, за перевод на любую биржу, и даже колебания цены пока крипта была в пути.
osafly написав:Люди имеющие реальные деньги,не такие дэбилы и скупили или будут его скупать по более адекватным и реальным ценам,к котором он и прийдет,по истечении этой небольшой,минипамповой истерии..
Люди имеющие деньги останутся с обесцененными деньгами.
А-га,именно так и есть.С бесценным биткоином,сегодня стоящим 12К,а завтра быть может 7К
7К уже не будет в обозримом времени. 10к это было дно. Нет страха у хомячков, что цена не вернется потом на 10к. Продается актив в убыток всегда на страхах. Никто не будет вам его уже продавать в своем уме. Майнинг уже под эту цифру поджимается. Будут продавать от 14к, от 15к, потом поймут, что сделали ошибку, выкупят обратно и пойдет оно в сторону 20к. Дальше не берусь прогнозировать, там может быть двойная вершина и множество вариантов.
Очень сильная новость! LONDON — PayPal on Wednesday announced a new feature that will allow users to buy, hold and sell cryptocurrencies, becoming the latest large financial services provider to show an interest in the space https://www.cnbc.com/2020/10/21/paypal- ... pping.html