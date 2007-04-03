Додано: Сер 21 жов, 2020 18:37

Всем привет.Да, знатно биток повеселил.Давайте так - по чесноку никто не мог даже и предположить такой резкий скачёк.С одной стороны это хорошо, т к подтверждает рост крипты.С другой подобный рост очень сомнителен и стрёмен, т к нет внятных коррекций, уровни фибо по боку и т д.Т е нет уверенности. что это фундаментально и на долго и так будет дальше.Как то действительно наиграно.В целом то в процентах не так и много составил рост.Для альтов такие проценты ерунда.Но факт в том, что биток перебил все ближ сопротивления и перехаил годовой макс.Я не бурусь как дружище Зебра ничего утверждать. но сам спектакль на крипте мне очень нравится.Смотрим далее.