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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2007200820092010>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 167
1) дно вже було пройдено
28%
46
2) не нижче 3500
12%
20
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
34%
57
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 16:41

  osafly написав:
Вы что,не понимаете что я имел ввиду??Объясняю,боты гоняют это дело все по кругу,бирживые боты и "кукло-боты" создавая массовку и повышенный ажиотаж на актив.Или мне Вам объяснять как делаются пампы из ничего и на пустом месте выборочных монет?? Сомневаюсь что прям таки капитал кинулся скупать биткоин по 11-12К Ага,счас...Люди имеющие реальные деньги,не такие дэбилы и скупили или будут его скупать по более адекватным и реальным ценам,к котором он и прийдет,по истечении этой небольшой,минипамповой истерии..


Не все живут от зарплаты к зарплате. Люди покупают странные вещи - участки на Луне и Марсе, винтажные машины, акции каких то яблочных компаний, хипстерские стартапы в гаражах. Бывает - влетают на деньги, а бывает - делают иксы. Покурите историю штатов - многие вещи станут понятны. Да хоть того же Драйзера. Вот на всякий случай покупают и крипту. Почему бы и нет?
А цена как хумана - может идти куда хочет.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 16:45

  osafly написав:На Куне цены один в один с Бананом зачастую,а в связи с малым оборотом,там все отстает

Так я про что и говорю. В 2017 году на Куне цены отставали от мировых в гривнах до 10%, что с лихвой покрывало и комиссию за ввод, за перевод на любую биржу, и даже колебания цены пока крипта была в пути.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 16:49

  osafly написав:
  Zebra написав:
  osafly написав:Люди имеющие реальные деньги,не такие дэбилы и скупили или будут его скупать по более адекватным и реальным ценам,к котором он и прийдет,по истечении этой небольшой,минипамповой истерии..

Люди имеющие деньги останутся с обесцененными деньгами.


А-га,именно так и есть.С бесценным биткоином,сегодня стоящим 12К,а завтра быть может 7К

7К уже не будет в обозримом времени. 10к это было дно.
Нет страха у хомячков, что цена не вернется потом на 10к. Продается актив в убыток всегда на страхах. Никто не будет вам его уже продавать в своем уме. Майнинг уже под эту цифру поджимается. Будут продавать от 14к, от 15к, потом поймут, что сделали ошибку, выкупят обратно и пойдет оно в сторону 20к. Дальше не берусь прогнозировать, там может быть двойная вершина и множество вариантов.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 17:00

Очень сильная новость!

LONDON — PayPal on Wednesday announced a new feature that will allow users to buy, hold and sell cryptocurrencies, becoming the latest large financial services provider to show an interest in the space
https://www.cnbc.com/2020/10/21/paypal- ... pping.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 17:23

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Плюсуйте. Я вам свечу предсказывал, получайте.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 17:58

  zРадио написав:Очень сильная новость!

LONDON — PayPal on Wednesday announced a new feature that will allow users to buy, hold and sell cryptocurrencies, becoming the latest large financial services provider to show an interest in the space
https://www.cnbc.com/2020/10/21/paypal- ... pping.html

Я так понимаю, они будут работать через Coinbase. Дед, бутериум, кеша и лайт там топовые рынки, этим и обусловлен выбор. В дальнейшем могут и другую альту из торгуемой там добавить.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:08

  phantom_systems написав:
  zРадио написав:Очень сильная новость!

LONDON — PayPal on Wednesday announced a new feature that will allow users to buy, hold and sell cryptocurrencies, becoming the latest large financial services provider to show an interest in the space
https://www.cnbc.com/2020/10/21/paypal- ... pping.html

Я так понимаю, они будут работать через Coinbase. Дед, бутериум, кеша и лайт там топовые рынки, этим и обусловлен выбор. В дальнейшем могут и другую альту из торгуемой там добавить.


Зависит от интереса пользователей. Если будет высоким, вряд ли ликвидности одной биржи хватит. В принципе, ничего, кроме интеграционного геморроя, не мешает использовать несколько бирж для обеспечения лучших курсов
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:22

  zРадио написав:
  phantom_systems написав:
  zРадио написав:Очень сильная новость!

LONDON — PayPal on Wednesday announced a new feature that will allow users to buy, hold and sell cryptocurrencies, becoming the latest large financial services provider to show an interest in the space
https://www.cnbc.com/2020/10/21/paypal- ... pping.html

Я так понимаю, они будут работать через Coinbase. Дед, бутериум, кеша и лайт там топовые рынки, этим и обусловлен выбор. В дальнейшем могут и другую альту из торгуемой там добавить.


Зависит от интереса пользователей. Если будет высоким, вряд ли ликвидности одной биржи хватит. В принципе, ничего, кроме интеграционного геморроя, не мешает использовать несколько бирж для обеспечения лучших курсов

Они ещё с Bitstamp хотели работать, но там очень скромный выбор по альтам и по объёмам она сильно проигрывает Coinbase. Впрочем, посмотрим.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:37

Всем привет.Да, знатно биток повеселил.Давайте так - по чесноку никто не мог даже и предположить такой резкий скачёк.С одной стороны это хорошо, т к подтверждает рост крипты.С другой подобный рост очень сомнителен и стрёмен, т к нет внятных коррекций, уровни фибо по боку и т д.Т е нет уверенности. что это фундаментально и на долго и так будет дальше.Как то действительно наиграно.В целом то в процентах не так и много составил рост.Для альтов такие проценты ерунда.Но факт в том, что биток перебил все ближ сопротивления и перехаил годовой макс.Я не бурусь как дружище Зебра ничего утверждать. но сам спектакль на крипте мне очень нравится.Смотрим далее.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  zРадио написав:Сорян, если говорю итак очевидное, но важно понимать, что не волатильность фонды - причина волатильности крипты, а общая и для первой, и для последней фундаментальная первопричина.


Выделил из поста ключевое.Конечно ты прав.Движение капитала...
ПС вот и получилось то, что я хотел показать - при вялой фонде биток рванул.Это я и ожидал и это подтверждает моё предположение. что все корреляции надуманы.Точнее в алгоритм роботов включается отслеживание других рынков, вот и всё.Когда нужно выключается.А реальной связи нету.Разве как ты и сказал. есть нечто более высокостоящее определяющее движения капиталов.
Кучинелли
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