|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 жов, 2020 18:47
phantom_systems написав:
Они ещё с Bitstamp хотели работать, но там очень скромный выбор по альтам и по объёмам она сильно проигрывает Coinbase. Впрочем, посмотрим.
Из "нетоксичных" с позиции регуляторики еще как минимум Gemini и Circle/Poloniex есть. Из этого пула можно вытянуть ликвидность почти по всем топовым альтам.
PS: интересно, рискнет ли PayPal работать с Zcash/Monero/Dash, или посчитает, что ну его нафиг )))
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 7866
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1435 раз.
- Подякували: 3251 раз.
-
- Профіль
-
7
5
3
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 9000
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1073 раз.
- Подякували: 1515 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|66235
|193609655
|
|
|7253
|1664284
|
Нед 18 жов, 2020 18:49
ЛОБ
|
|38
|49612
|
|