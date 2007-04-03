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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 жов, 2020 18:47
phantom_systems написав:
Они ещё с Bitstamp хотели работать, но там очень скромный выбор по альтам и по объёмам она сильно проигрывает Coinbase. Впрочем, посмотрим.
Из "нетоксичных" с позиции регуляторики еще как минимум Gemini и Circle/Poloniex есть. Из этого пула можно вытянуть ликвидность почти по всем топовым альтам.
PS: интересно, рискнет ли PayPal работать с Zcash/Monero/Dash, или посчитает, что ну его нафиг )))
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Zebra
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Додано: Сер 21 жов, 2020 19:04
12758 продал
итого ~$1200 на штучке с учетом комиссий биржи
биток пойдет дальше, но я хочу зафиксироваться, уже целый месяц без прибыли, +10% на полкотлеты или +5% на котлету - тоже результат.
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Zebra
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Додано: Сер 21 жов, 2020 19:43
Неее, я буду сливаться на 0,25917 на Рипле
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 21 жов, 2020 19:52
clientage написав:
Неее, я буду сливаться на 0,25917 на Рипле
я еще держу рипл и лайт - должны немного стрельнуть
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Zebra
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Додано: Сер 21 жов, 2020 20:03
В криптовалютном мире Макафи стал известен после того, как в летом 2017 г. пообещал съесть собственный пенис, если до конца 2020 г. курс биткоина не достигнет отметки $500 тыс. В декабре 2017 г., как сообщал CNews, он повысил свои ставки до $1 млн.
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greenozon
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Додано: Сер 21 жов, 2020 20:19
Zebra написав:
12758 продал
итого ~$1200 на штучке с учетом комиссий биржи
биток пойдет дальше, но я хочу зафиксироваться, уже целый месяц без прибыли, +10% на полкотлеты или +5% на котлету - тоже результат.
Zebra,логики между делом и словами нет.Вы уж не обижайтесь.Но верное решение на 100%.Если бы я держал биток,я б его тоже покрыл ненавистным фиатом.У меня были крохи от сделок с альтами через бит,я их закрыл на 12340.Значит Вы и сами не уверены,что этот цирк будет продолжаться до указаного Вами потолка.Все верно,лучше синица в руках,чем журавль в небе.Вспомним этот день,скоро...По мне,как похоже на финальный загон перед грядущими выборами и скорым крахом(коррекцией) всей фонды и финансового рынка.Не буду больше повторяться.Ждемс.
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osafly
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Додано: Сер 21 жов, 2020 20:27
osafly написав: Zebra написав:
12758 продал
итого ~$1200 на штучке с учетом комиссий биржи
биток пойдет дальше, но я хочу зафиксироваться, уже целый месяц без прибыли, +10% на полкотлеты или +5% на котлету - тоже результат.
Zebra,логики между делом и словами нет.Вы уж не обижайтесь.Но верное решение на 100%.Если бы я держал биток,я б его тоже покрыл ненавистным фиатом.У меня были крохи от сделок с альтами через бит,я их закрыл на 12340.Значит Вы и сами не уверены,что этот цирк будет продолжаться до указаного Вами потолка.Все верно,лучше синица в руках,чем журавль в небе.Вспомним этот день,скоро...По мне,как похоже на финальный загон перед грядущими выборами и скорым крахом(коррекцией) всей фонды и финансового рынка.Не буду больше повторяться.Ждемс.
По большей части чувство тренда для меня вероятность. Вероятность движения вверх после пробоя 11500 казалась 90% (я редко вхожу на пол котлеты), после 12000 уже 80% (были первые сомнения, а не слив ли это перелив, на фоне альтов), на 12700 уже начинают закрадываться сильнее сомнения, а это плохой сон, фиксанулся.
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Zebra
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Додано: Сер 21 жов, 2020 20:29
Смотри. всё просто.выше 12 были стопы.Понятно их забрали.Дальше 12500 хай, там тормознули на минутку.Стопы за ним тоже пролетели и проглотили.Нет внятного технического объяснения.Ну если бы в мире кто то что то ляпнул. сделал. опубликовал и т д.А так даже фундамента никакого не было для такого пробоя.Безоткатное вертикальное движение не сулит ничего хорошего.Правда в наш век всё возможно. я уже в крипте ничему не удивляюсь...
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Кучинелли
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