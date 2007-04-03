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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 жов, 2020 21:04
Кучинелли написав: Zebra написав: Кучинелли написав:
Нет внятного технического объяснения
Его и не может быть. Теханализ вспомогательный инструмент, но не решающий.
Ключевое - внятного.Сейчас уже можно всё разложить , разрисовать. найти всё что нужно для обоснования.Но на основе имеющихся данных, скажем вчера, вероятность того, что произошло сегодня очень низкая.Вот это я и хочу донести.собственно, на крипте так оно и происходит - где низкая вероятность. там и прорывает.
Вероятность продолжения тренда всегда выше, чем его разворот. Доказано кровью хомячков.
Я приводил неоднократно фундамент почему биток смотрит вверх.
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Zebra
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