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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 жов, 2020 21:04
Кучинелли написав: Zebra написав: Кучинелли написав:
Нет внятного технического объяснения
Его и не может быть. Теханализ вспомогательный инструмент, но не решающий.
Ключевое - внятного.Сейчас уже можно всё разложить , разрисовать. найти всё что нужно для обоснования.Но на основе имеющихся данных, скажем вчера, вероятность того, что произошло сегодня очень низкая.Вот это я и хочу донести.собственно, на крипте так оно и происходит - где низкая вероятность. там и прорывает.
Вероятность продолжения тренда всегда выше, чем его разворот. Доказано кровью хомячков.
Я приводил неоднократно фундамент почему биток смотрит вверх.
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Додано: Сер 21 жов, 2020 23:01
zРадио написав: phantom_systems написав:
Они ещё с Bitstamp хотели работать, но там очень скромный выбор по альтам и по объёмам она сильно проигрывает Coinbase. Впрочем, посмотрим.
Из "нетоксичных" с позиции регуляторики еще как минимум Gemini и Circle/Poloniex есть. Из этого пула можно вытянуть ликвидность почти по всем топовым альтам.
PS: интересно, рискнет ли PayPal работать с Zcash/Monero/Dash, или посчитает, что ну его нафиг )))
Poloniex уже не Circle, продана Джастину Сану после того, как Circle довела её до ручки полным непониманием биржевой работы. Сейчас фиата там нет.
С монерой точно работать не будет, её Coinbase делистнула. По остальным двум как договорятся.
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