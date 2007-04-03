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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 жов, 2020 21:04
Кучинелли написав: Zebra написав: Кучинелли написав:
Нет внятного технического объяснения
Его и не может быть. Теханализ вспомогательный инструмент, но не решающий.
Ключевое - внятного.Сейчас уже можно всё разложить , разрисовать. найти всё что нужно для обоснования.Но на основе имеющихся данных, скажем вчера, вероятность того, что произошло сегодня очень низкая.Вот это я и хочу донести.собственно, на крипте так оно и происходит - где низкая вероятность. там и прорывает.
Вероятность продолжения тренда всегда выше, чем его разворот. Доказано кровью хомячков.
Я приводил неоднократно фундамент почему биток смотрит вверх.
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Zebra
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Додано: Сер 21 жов, 2020 23:01
zРадио написав: phantom_systems написав:
Они ещё с Bitstamp хотели работать, но там очень скромный выбор по альтам и по объёмам она сильно проигрывает Coinbase. Впрочем, посмотрим.
Из "нетоксичных" с позиции регуляторики еще как минимум Gemini и Circle/Poloniex есть. Из этого пула можно вытянуть ликвидность почти по всем топовым альтам.
PS: интересно, рискнет ли PayPal работать с Zcash/Monero/Dash, или посчитает, что ну его нафиг )))
Poloniex уже не Circle, продана Джастину Сану после того, как Circle довела её до ручки полным непониманием биржевой работы. Сейчас фиата там нет.
С монерой точно работать не будет, её Coinbase делистнула. По остальным двум как договорятся.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 01:30
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Zebra
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Додано: Чет 22 жов, 2020 02:00
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Додано: Чет 22 жов, 2020 02:17
там как раз вчера хамаха выпустил очередной видос, где сказал, что потолок 12к и там всех побреют)
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spacemachine
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Додано: Чет 22 жов, 2020 02:20
Кучинелли написав:
Смотри. всё просто.выше 12 были стопы.Понятно их забрали.Дальше 12500 хай, там тормознули на минутку.Стопы за ним тоже пролетели и проглотили.Нет внятного технического объяснения.Ну если бы в мире кто то что то ляпнул. сделал. опубликовал и т д.А так даже фундамента никакого не было для такого пробоя.Безоткатное вертикальное движение не сулит ничего хорошего.Правда в наш век всё возможно. я уже в крипте ничему не удивляюсь...
а чем новость про палку не фундамент? очень даже хороший. только вчера заходил на кошель и думал как же было бы круто, если бы добавили возможность покупать легко крипту без взаимодействия с биржами\обменниками
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Додано: Чет 22 жов, 2020 09:32
phantom_systems написав:
Я так понимаю, они будут работать через Coinbase. Дед, бутериум, кеша и лайт там топовые рынки, этим и обусловлен выбор. В дальнейшем могут и другую альту из торгуемой там добавить.
Может хотя бы этот фактор разбудит кешу. По отношению ко всей топ-крипте цена ниже нижнего дна.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 10:58
А форк 15.11 может ее вообще на ноль помножить.Кто будет покупать монету,которая как кроль "размножается" и отпочковывается каждые пару лет.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 13:13
spacemachine написав:
а чем новость про палку не фундамент? очень даже хороший. только вчера заходил на кошель и думал как же было бы круто, если бы добавили возможность покупать легко крипту без взаимодействия с биржами\обменниками
Таких новостей как грязи может быть каждый день.Покупают преимущественно там. где дешевле. т к деньги считают все.
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Кучинелли
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