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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2008200920102011

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 167
1) дно вже було пройдено
28%
46
2) не нижче 3500
12%
20
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
34%
57
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 21:02

  Zebra написав:
  Кучинелли написав:Нет внятного технического объяснения

Его и не может быть. Теханализ вспомогательный инструмент, но не решающий.

Ключевое - внятного.Сейчас уже можно всё разложить , разрисовать. найти всё что нужно для обоснования.Но на основе имеющихся данных, скажем вчера, вероятность того, что произошло сегодня очень низкая.Вот это я и хочу донести.собственно, на крипте так оно и происходит - где низкая вероятность. там и прорывает. :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 21:04

  Кучинелли написав:
  Zebra написав:
  Кучинелли написав:Нет внятного технического объяснения

Его и не может быть. Теханализ вспомогательный инструмент, но не решающий.

Ключевое - внятного.Сейчас уже можно всё разложить , разрисовать. найти всё что нужно для обоснования.Но на основе имеющихся данных, скажем вчера, вероятность того, что произошло сегодня очень низкая.Вот это я и хочу донести.собственно, на крипте так оно и происходит - где низкая вероятность. там и прорывает. :)

Вероятность продолжения тренда всегда выше, чем его разворот. Доказано кровью хомячков.

Я приводил неоднократно фундамент почему биток смотрит вверх.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 23:01

  zРадио написав:
  phantom_systems написав:Они ещё с Bitstamp хотели работать, но там очень скромный выбор по альтам и по объёмам она сильно проигрывает Coinbase. Впрочем, посмотрим.


Из "нетоксичных" с позиции регуляторики еще как минимум Gemini и Circle/Poloniex есть. Из этого пула можно вытянуть ликвидность почти по всем топовым альтам.

PS: интересно, рискнет ли PayPal работать с Zcash/Monero/Dash, или посчитает, что ну его нафиг )))

Poloniex уже не Circle, продана Джастину Сану после того, как Circle довела её до ручки полным непониманием биржевой работы. Сейчас фиата там нет.

С монерой точно работать не будет, её Coinbase делистнула. По остальным двум как договорятся.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 01:30

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

13к
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 02:00

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

13200
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 02:17

там как раз вчера хамаха выпустил очередной видос, где сказал, что потолок 12к и там всех побреют)
spacemachine
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 02:20

  Кучинелли написав:
  Zebra написав:
  Кучинелли написав:Всем привет.Да, знатно биток повеселил.Давайте так - по чесноку никто не мог даже и предположить такой резкий скачёк.

:roll:

Смотри. всё просто.выше 12 были стопы.Понятно их забрали.Дальше 12500 хай, там тормознули на минутку.Стопы за ним тоже пролетели и проглотили.Нет внятного технического объяснения.Ну если бы в мире кто то что то ляпнул. сделал. опубликовал и т д.А так даже фундамента никакого не было для такого пробоя.Безоткатное вертикальное движение не сулит ничего хорошего.Правда в наш век всё возможно. я уже в крипте ничему не удивляюсь...

а чем новость про палку не фундамент? очень даже хороший. только вчера заходил на кошель и думал как же было бы круто, если бы добавили возможность покупать легко крипту без взаимодействия с биржами\обменниками
spacemachine
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 09:32

  phantom_systems написав:
Я так понимаю, они будут работать через Coinbase. Дед, бутериум, кеша и лайт там топовые рынки, этим и обусловлен выбор. В дальнейшем могут и другую альту из торгуемой там добавить.


Может хотя бы этот фактор разбудит кешу. По отношению ко всей топ-крипте цена ниже нижнего дна.
lrs7719
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  #<1 ... 2008200920102011
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